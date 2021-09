Moncton: des victoires contre l’itinérance

Le conseil municipal de Moncton a encore beaucoup parlé d’itinérance durant sa dernière réunion, mardi soir. Deux citoyens se sont plaints à la suite d’observations personnelles. Des intervenants communautaires ont cependant présenté les progrès globaux de la Ville.

Une résidente de la rue Salisbury a exprimé sa colère à propos des délits, des vols, des campements et des squats qu’elle a assuré voir souvent près de chez elle.

Elle a toutefois admis ne pas avoir été affectée personnellement.

L’agent responsable par intérim du détachement de Codiac de la GRC, Ron DeSilva, a de surcroît minimisé le rôle des sans-abri dans le crime à Moncton.

Un autre habitant de Moncton s’est exprimé contre l’utilisation des chariots d’épiceries par les itinérants, qui sont nombreux à y transporter leurs effets personnels.

Le directeur des services de proximité et du programme ReBrancher du YMCA, Trevor Goodwin, s’est ému de ce type d’interventions.

«La partie la plus difficile de mon travail est de travailler avec le grand public. Des gens ne veulent plus que les itinérants existent, pas seulement qu’ils sortent de leur cour», s’est-il inquiété.

Un autre travailleur communautaire a plaidé contre les mesures coercitives et le recours à la force dans la lutte contre l’itinérance en critiquant leur efficacité en plus de leur immoralité.

«On doit comprendre les besoins des différents individus, que l’on doit connaître par leur nom, et y répondre», a-t-il expliqué à propos des sans-abri, qui ont souvent des problèmes de santé mentale et de dépendances.

Le programme ReBrancher a mené 6300 interventions dans la rue en 2020. Il a par ailleurs servi 285 nouveaux clients sur rendez-vous et 280 bénéficiaires fidèles.

«La demande dans notre collectivité est plus forte que dans les années précédentes», a constaté l’organisme, qui a précisé s’occuper aussi de travailleurs pauvres et de personnes âgées.

L’experte en logement abordable du Comité directeur des Sans-abri du Grand Moncton, Dawn Wheadon a indiqué que la hausse du nombre d’itinérants dans la région est supérieure au rythme de construction des habitations.

Elle a toutefois souligné que si l’organisme Marée Montante parvenait à construire les 125 unités qu’il a promises en trois ans, les sans-abri chroniques pourraient tous trouver un toit dans la cité du sud-est d’ici 2023.

«Si on attribue plus de logements à l’accès concerté, nous pourrons même y arriver plus rapidement», a-t-elle soutenu.

Le conseiller Dave Steeves s’est réjoui de cette nouvelle et a fait part de son étonnement. Il a donc demandé une meilleure communication.

Sa collègue, Paulette Thériault a cependant demandé comment la Ville de Moncton pourrait obtenir plus d’aide de la part des gouvernements fédéral et provincial.

«Je pense que nous sommes sur la bonne voie, a rassuré l’agent de développement pour l’inclusion sociale à la municipalité, Vincent Merola. C’est grâce au financement de l’organisme Marée Montante. Ça a demandé du courage au conseil municipal d’investir 6 millions $ alors que l’itinérance n’est pas de son ressort. C’était une première au Canada! Ça a amené la province à la table.»