Madawaska-Restigouche: économie, santé et manque de main-d’œuvre au cœur des préoccupations

Zones frontalières, le Madawaska et le Restigouche ont été en première ligne pour freiner la propagation de la COVID-19 dans la province. Mais cette tâche a eu un prix. Plusieurs PME de ces régions ont grandement souffert de cette situation, tout comme l’industrie touristique. À cela s’ajoutent une importante pénurie de main-d’œuvre et un système de santé fragilisé. Les défis sont de taille pour le prochain député.

Cathy Pelletier est directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston. Il va de soi que pour elle et son organisation, le député de la circonscription devra s’atteler à l’économie.

«Tout le monde est d’accord sur le fait que la COVID-19 est là pour rester et qu’il faudra apprendre à vivre avec. Ça implique aussi de concentrer les efforts sur d’autres dossiers, comme le manque criant de main-d’œuvre par exemple. On a tendance à blâmer la PCU pour ce problème, mais il était réel bien avant la pandémie», explique-t-elle, non sans admettre que cette aide du fédéral aura certainement contribué à exacerber la situation.

Sur ce point, elle aime bien la promesse libérale de donner un incitatif aux personnes âgées afin de retourner au travail sans qu’elles ne soient pénalisées au niveau de leur pension.

«Cela dit, ça ne sera pas suffisant. C’est une solution à court terme uniquement et ça prendra plus que ça pour soulager les entreprises», prévient-elle.

L’immigration serait une autre solution selon elle. Pour ce faire par contre, le prochain gouvernement devrait songer à faciliter le processus d’immigration ainsi qu’à la construction de logements abordables pour accueillir ces immigrants.

Plus à l’est de la circonscription, les préoccupations sont similaires.

Comme Mme Pelletier, le président Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann, estime également que la disponibilité de la main-d’œuvre, la relance économique, l’aide aux PME affectées par la pandémie et le dossier du logement abordable doivent être au centre de cette campagne dans Madawaska-Restigouche. C’est aussi le cas du tourisme, un secteur lourdement hypothéqué par la pandémie.

«On est une destination touristique incroyable, mais sous-estimée. Et la pandémie – avec toutes les restrictions à nos frontières – nous a nui considérablement. Il doit absolument y avoir de l’argent disponible pour nous aider à remettre nos régions sur la carte», dit-il.

Main-d’œuvre recherchée

La circonscription est détenue par le Parti libéral depuis 2015, et toujours par le même représentant, René Arseneault. L’avocat de Balmoral est toujours en lice et tentera sa chance pour un troisième. Lors de ses deux premières tentatives, il a chaque fois reçu l’appui de plus de 50% des électeurs.

Le candidat libéral base en partie sa campagne sur le thème de la continuité. Fier de la réponse de son parti à la menace de la pandémie, il espère pouvoir compléter les projets entamés et poursuivre le développement de l’économie.

«Je me suis lancé en politique pour une raison: que cesse l’exode de notre jeunesse et mettre en place les conditions afin qu’elle puisse revenir travailler ici», indique le député sortant.

L’une de ces conditions selon lui serait la promesse libérale des garderies à 10$.

«Si nous pouvions avoir cela, ce serait un pas presque aussi grand pour notre société que le fut l’accès universel aux soins de santé», souligne-t-il.

Il note qu’il s’agirait également d’une partie de la solution pour le manque actuel de main-d’œuvre.

«Tant que les frais de garderie seront aussi élevés, on aura ce frein pour un second enfant et pour un retour au travail», croit-il.

Jeune avocat du Madawaska, Shawn Beaulieu, du Parti conservateur, a parcouru la circonscription de long en large à plusieurs reprises, dont plusieurs fois pour son travail de juriste. De ce qu’il a entendu, les enjeux ne manquent pas. Mais c’est néanmoins celui de la relance économique et l’appui aux entreprises qui s’est hissé en tête de liste.

«Partout des entreprises annulent des contrats ou réduisent leurs heures d’opération faute de main-d’œuvre. Il faut absolument remettre les gens au travail, faire en sorte que ce soit plus attrayant pour eux de travailler», soutient le candidat.

Sa solution? D’abord offrir des incitatifs, notamment aux entreprises afin que celles-ci puissent proposer de meilleurs salaires. Il rêve également d’un meilleur réseau internet et cellulaire pour l’ensemble de la circonscription.

«D’un bout à l’autre, ça coupe partout. Et l’accès à l’internet haute vitesse est absent à bien des endroits. On ne peut pas se développer ou attirer des gens dans ces conditions», estime-t-il.

Santé

Un sujet s’est imposé dans cette campagne: les soins de santé.

Bien qu’il s’agisse d’un champ de compétence provinciale, on ne peut passer sous silence les mauvaises nouvelles qui s’accumulent et accablent le système de santé depuis plusieurs semaines, et particulièrement dans la portion Restigouche. Manque de personnel, fermetures de lits, abandon de services… La situation est plus précaire que jamais.

«La santé est de loin la principale préoccupation en ce moment dans la région», partage M. Mann.

S’il concède que Fredericton est le principal responsable du dossier, il croit néanmoins qu’Ottawa ne peut se dérober de la crise actuelle. Bourses, fonds spéciaux, primes d’éloignement… Le fédéral doit intervenir et trouver des façons d’aider croit le président de la CSR-Restigouche.

«Des solutions, il y en a et le gouvernement fédéral doit agir avant que ça ne devienne hors de contrôle, et on est tout près d’arriver à ce stade», prévient-il.

La problématique est connue des candidats, et elle les interpelle.

René Arseneault soutient que son gouvernement a fait plus que sa part au cours des derniers mois en matière de transferts de fonds vers les provinces pour des investissements en santé, surtout pour la lutte à la pandémie.

«C’est certain que la situation actuelle m’inquiète. Le temps n’est plus à se demander si c’est de compétence fédérale ou provinciale, mais à l’action. On fait face à un problème urgent pour maintenir nos soins de santé», dit-il.

Dans une publicité, le député conservateur Shawn Beaulieu ne s’est quant à lui pas gêné pour critiquer la gestion du dossier de la main-d’œuvre par le Réseau de santé Vitalité. Comme solution, son parti propose de doubler les transferts en santé aux provinces, avec des hausses annuelles de 6% pour les dix prochaines années.

«Est-ce que ça va tout régler? Non. Mais ça devrait aider la province à pouvoir embaucher de la main-d’œuvre pour ses hôpitaux. Car c’est inacceptable que l’on soit obligé de réduire les services dans nos hôpitaux», dit le candidat.

Autres candidats

Outre René Arseneault et Shawn Beaulieu, quatre autres candidats tentent leur chance dans cette élection, notamment Rebecca Blaevoet du Parti vert et Elizabeth MacDonald du Nouveau Parti Démocratique.

Sans candidat en 2019, le Parti populaire du Canada pourra compter cette fois sur une candidate, Nancy Mercier. Une autre formation politique sera également représentée, le Parti libre du Canada, avec en vedette l’artiste et homme d’affaires Louis Bérubé.

Ce dernier en sera à sa troisième tentative sur la scène fédérale. Il s’est présenté une première fois en 2011 comme indépendant, puis en 2019 sous la bannière verte. Il avait également fait le saut au niveau provincial en 2020, cette fois comme conservateur, ce qui lui avait valu son lot de critiques. Personnage coloré, il a été très actif sur les médias sociaux afin de critiquer la gestion de la crise sanitaire qu’il qualifie de «supposée pandémie».

«Depuis le début de la COVID-19, on assiste à une détérioration de notre Canada. Nos droits humains et individuels sont bafoués comme jamais. C’était correct de prendre des mesures en mars 2020 quand on faisait face à l’inconnu, mais rien ne les justifie aujourd’hui. Les gens veulent des réponses, des vérités. On se doit de réagir», note ce dernier en entrevue.

Il ajoute être toujours motivé par les mêmes enjeux que ceux de ses tentatives précédentes, dont l’arrêt de l’épandage d’herbicides sur les terres publiques.

«Car outre la pandémie, on est toujours aux prises avec les mêmes problèmes que par le passé. Ils ne se sont pas effacés», dit-il.

Les Candidats

René Arseneault – Parti libéral du Canada

Shawn Beaulieu – Parti conservateur du Canada

Louis Bérubé – Parti libre du Canada

Rebecca Blaevoet – Parti vert du Canada

Elizabeth MacDonald – Nouveau parti démocratique

Nancy Mercier – Parti populaire du Canada

Population en 2016 – 60 378

Nombre d’électeurs inscrits en 2019 – 50 828

Âge médian de la population – 50,9 ans

Revenu médian des ménages – 51 281$

1re Langue officielle parlée – Francophone 81,1% Anglophone 18,2%

Superficie – 11 700 km2

Sources Élections Canada et Statistiques Canada