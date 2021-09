Armand Caron et Madeleine Dubé parmi les récipiendaires de l’Ordre du N.-B.

L’ancien éditeur de l’Acadie Nouvelle, Armand Caron, et la politicienne de longue date Madeleine Dubé sont au nombre des 10 nouveaux récipiendaires de l’Ordre du Nouveau-Brunswick.

«Le Nouveau-Brunswick est une province exceptionnelle en raison des gens qui la composent et qui mettent à profit leurs talents au service de leur communautés et de leur province», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

«Chacun de récipiendaires de 2021 est un exemple de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des personnes réfléchies, engagées et passionnées mettent la main à la pâte afin de changer les choses pour le bien de leur famille, de leurs amis, des gens de leur communauté et de la population du Nouveau-Brunswick. C’est avec le plus grand respect et la plus grande admiration que je félicite tous les récipiendaires.»

Voici les récipiendaires de 2021 :

Wesley Armour, de Moncton, pour son rôle important dans le développement économique de la province, pour sa grande loyauté et sa générosité envers ses employés, et pour son rôle d’ambassadeur informel du Nouveau-Brunswick.

Edward Barrett, de Woodstock, pour son très grand leadership, son engagement et son importante contribution au développement économique du Nouveau-Brunswick et de sa communauté.

Armand Caron, de Shippagan, pour sa contribution exceptionnelle au monde éducatif, à sa communauté, à la francophonie d’ici, ainsi que pour ses qualités remarquables de leader et de rassembleur qui ont grandement contribué à l’avancement du Nouveau-Brunswick.

David Christie, de Harvey (comté d’Albert), pour son immense contribution à l’amélioration de notre compréhension de l’histoire naturelle du Nouveau-Brunswick, pour son soutien à la conservation des terres, et pour le rôle qu’il a joué dans la sensibilisation à l’importance de protéger les zones et les créatures uniques de la province.

Madeleine Dubé, d’Edmundston, pour son engagement solide et durable à améliorer la vie des gens du Nouveau-Brunswick grâce à son leadership en tant que fonctionnaire, entrepreneur et politicienne.

Huberte Gautreau, de Moncton, pour sa détermination, sa générosité et son engagement envers la justice sociale et les droits humains.

Constantine Passaris, de Fredericton, pour son travail visionnaire en tant que grand champion et défenseur du multiculturalisme, de l’immigration, de l’inclusion et des droits de la personne.

La Dre Jennifer Russell, de Fredericton, pour son leadership et son engagement constants et exceptionnels, ainsi que pour la compassion dont elle a fait preuve pour protéger la santé et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick lors d’une pandémie mondiale.

Ralph Thomas, de Saint-Jean, pour ses efforts en vue de défendre et de promouvoir avec passion la diversité, l’inclusion et la compréhension culturelle.

Elizabeth Weir, de Saint-Jean, pour ses services exceptionnels et son leadership voué à la promotion de l’égalité et de la justice sociale.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi en 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve d’excellence et qui se sont distinguées par leurs réalisations dans leur domaine.

Depuis 2002, plus de 170 personnes ont été intronisées à l’ordre en reconnaissance de leur dévouement et des services qu’elles ont rendus à la province, à sa population et à ses communautés.

Les récipiendaires de 2020 et 2021 seront intronisés à l’Ordre du Nouveau-Brunswick lors de cérémonies à Fredericton le 4 novembre.