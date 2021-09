Débat des chefs en anglais: des flammèches entre les chefs

Les flammèches ont volé au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, dès les premières minutes du débat en anglais. Yves-François Blanchet s’en est pris aux questions posées par la modératrice sur l’identité, alors que Justin Trudeau s’est fait traiter de faux féministe par Annamie Paul.

La première section de la joute oratoire, jeudi soir, portait sur le leadership. L’animatrice Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid, a tenté de coincer les cinq chefs avec des enjeux propres à chacun: la plateforme du NPD pour Jagmeet Singh, la tenue d’élections pour M. Trudeau, les problèmes au sein du caucus de Mme Paul et la vaccination des candidats d’Erin O’Toole.

Arrivée au tour du chef du Bloc québécois, Mme Kurl a tenté d’amener M. Blanchet sur le terrain de l’identité.

« Vous niez que le Québec a des problèmes de racisme. Or, vous défendez des législations comme (le projet de loi) 96 et (la loi) 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour les gens à l’extérieur du Québec, aidez-les à comprendre pourquoi votre parti soutient ces lois discriminatoires », a-t-elle dit.

« Québec n’est pas reconnu comme une société distincte, mais comme une nation (…) par le Parlement », a corrigé M. Blanchet.

Devant l’insistance de Mme Kurl sur l’aspect discriminatoire de ces mesures législatives, M. Blanchet a lancé: « Vous pouvez répéter autant que fois que vous le voulez qu’elles sont discriminatoires, nous disons que ce sont des lois légitimes qui s’appliquent sur le territoire québécois. »

Un peu plus tard, Mme Paul s’en prenait au leadership de M. Trudeau dans un segment réservé aux inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes. Elle l’a accusé d’avoir mis de côté des « femmes fortes » de son caucus lors de son premier mandat: les ex-ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, mais aussi la députée ontarienne Celina Caesar-Chavannes.

« Je ne crois pas que M. Trudeau soit un vrai féministe », a lancé la cheffe du Parti vert du Canada.

« Je ne prendrai pas des leçons en matière de gestion de mon caucus de votre part », a rétorqué M. Trudeau.

Le débat de jeudi soir estdiffusé sur de nombreuses plateformes numériques, à la télévision et à la radio.