Débat des chefs québéco-centré: les critiques sont nombreuses

Les groupes de pression francophones en milieu minoritaire du Canada expriment leur frustration et leur déception à propos du peu de temps consacré à leur combat durant le débat des chefs en français diffusé par Radio-Canada mercredi soir.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet n’est pas surpris. Il estime que le diffuseur public oublie constamment les Acadiens et les francophones du pays.

«Je suis extrêmement déçu, exprime-t-il quand même à propos du débat des chefs en français. Radio-Canada n’a pas fait grand place à la francophonie hors Québec. On aurait dit que les questions étaient arrangées avec le gars des vues pour que les réponses des candidats soient axées surtout sur les Québécoises et les Québécois.»

Il pointe aussi le parcours principalement québécois des journalistes qui sont intervenus dans l’émission: Patrice Roy de Radio-Canada, Noémi Mercier de Noovo Info, Marie Vastel de Le Devoir, Hélène Buzzetti de Les coops de l’information, Guillaume Bourgault-Côté de L’actualité et Paul Journet de La Presse.

«Le choix aurait pu être bien meilleur, déclare M. Doucet. Les questions l’ont reflété. Au moment d’aborder la thématique Autochtones, identité et culture, les journalistes auraient dû poser au moins une question concernant les francophones hors Québec, sur les langues officielles ou l’immigration par exemple.»

Le président de la SANB reste insatisfait par l’interrogation de M. Roy dans les deux dernières minutes du débat à propos du financement des universités francophones et bilingues en milieu minoritaire, au moment du segment Justice et affaires étrangères.

«C’est comme s’il avait agi en totale improvisation, comme si Radio-Canada avait oublié cette question», s’indigne M. Doucet.

Il juge insuffisant le débat sur la francophonie que Radio-Canada diffusera le 15 septembre avec des représentants des cinq principaux partis politiques: François Choquette du Nouveau Parti démocratique, Luc Joli-Coeur du Parti vert du Canada, Mélanie Joly du Parti libéral du Canada, Alain Rayes du Parti conservateur du Canada et René Villemure du Bloc québécois.

«Il y aura beaucoup plus de gens qui auront regardé le débat principal d’hier soir», croit-il.

SNA nuancée

La présidente de la Société Nationale de l’Acadie (SNA), Louise Imbeault est moins catégorique. Elle se décrit comme mi-figue, mi-raisin à la suite du débat des chefs en français.

«J’ai trouvé que c’était intéressant et relativement courtois. Ç’a permis de mieux comprendre certains enjeux, dit-elle. Mais je suis déçue d’avoir vu si peu de considération pour les questions qui concernent les francophones du pays.»

L’ancienne directrice de Radio-Canada Acadie pense que le premier débat des chefs en français sur TVA avait déjà permis aux candidats aux élections fédérales de s’adresser aux électeurs québécois.

«On aurait pu espérer que chez Radio-Canada, les gens auraient eu une meilleure compréhension de l’auditoire général, à la grandeur du pays», déplore-t-elle.

Mme Imbeault se dit toutefois contente que la première question d’une citoyenne face caméra soit venue de Dieppe, par l’administratrice pour Dieppe de l’association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Bernadette Landry.

«Je suis contente qu’à la fin, M. Roy ait reconnu qu’on ne pouvait pas terminer le débat sans au moins une question sur les francophones du pays, ajoute la présidente de la SNA. Il a dit qu’il s’en voudrait de ne pas en poser au minimum une à ce sujet. Il reconnaît donc qu’il y a eu des carences dans le passé.»

Elle suppose que les réclamations pour davantage de francophones du pays à Radio-Canada commencent à toucher les décideurs du média de service public.

«Il y a de l’espoir pour que nos enjeux soient mieux compris à l’avenir», soutient-elle.

Mme Imbeault se réjouit par ailleurs du débat sur la francophonie du 15 septembre.

«Ce qui est important, c’est que des engagements soient pris au nom des partis politiques sur ce dossier, souligne-t-elle. Ils ont dit qu’ils moderniseraient la Loi sur les langues officielles sans préciser ce qu’ils feraient, alors il faut les entendre.»

«La lentille québécoise est irritante à la longue»

À la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse en revanche, la déception et la frustration étaient grandes après le débat des chefs en français.

«Je ne suis pas surprise, car c’est comme ça chaque année, exprime la directrice générale de l’association, Marie-Claude Rioux. Nous sommes exclus.»

Deux minutes à 22h58 sur les universités francophones et bilingues en milieu minoritaire au Canada, c’est trop peu et trop tard pour elle.

«La lentille québécoise est irritante à la longue, ajoute Mme Rioux. Par exemple, il y a seulement des CHSLD [centres d’hébergement de soins de longue durée pour les personnes âgées] au Québec. Rien que cette appellation montre à quel point le débat était québécocentré.»

La Néo-Écossaise juge en revanche que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) a obtenu une belle victoire en réussissant à faire organiser un débat sur la francophonie le 15 septembre.

«Mais on crée un silo, nuance-t-elle. Et ce ne sont pas les chefs des partis qui vont être là. Ça n’aura pas du tout le même poids.»

«C’est franchement gênant»

La FCFA est frustrée que son travail de lobbying auprès de Radio-Canada ait porté si peu de fruits lors du débat des chefs en français.

«C’est franchement gênant qu’un débat national réserve moins de place aux francophones ailleurs qu’au Québec que le débat à TVA la semaine dernière, déclare la présidente de l’organisme, Liane Roy. La question sortie de nulle part, à la fin du débat, avait les allures d’une tentative de réparer un oubli.»

Le Groupe de diffusion des débats défend ses choix

Le porte-parole du Groupe de diffusion des débats (qui comprend L’actualité, Les coops de l’information, Le Devoir, Noovo Info, La Presse et Radio-Canada), Leon Mar répond aux critiques.

«Les sujets abordés concernaient l’ensemble des Canadiens, déclare-t-il. Le Groupe de diffusion des débats est conscient que des enjeux plus spécifiques aux relations entre le Québec et le gouvernement fédéral ont été soulevés durant le débat. Mais ces questions sont largement discutées dans la campagne électorale actuelle et le Groupe devait inévitablement en faire état.»

Il ajoute qu’en plus du financement des universités francophones, le débat a abordé l’importance du programme de contestation judiciaire pour les minorités, y compris francophones.