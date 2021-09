L’idée de construire un nouvel hôtel est plus que jamais d’actualité à Shippagan

Toujours persuadés de l’importance de construire un nouvel hôtel dans la municipalité, les élus dede Shippagan poursuivent leurs démarches pour convaincre des investisseurs potentiels.

Il y a quelques mois, le conseil municipal a adopté une résolution pour verser un montant de 12 500$ à une firme d’architecture pour la réalisation des dessins conceptuels d’un hôtel de 40 chambres à Shippagan.

«C’est pour voir à quoi pourrait ressembler un hôtel annexé au Centre des congrès de la Péninsule acadienne», explique le maire de la municipalité, Kassim Doumbia.

Un deuxième montant de 10 000$ a été investi, par l’intermédiaire de la Corporation d’amélioration du centre-ville, pour développer un plan d’affaires complet.

L’élaboration du plan d’affaires a été confiée à la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR). La municipalité travaille sur ce projet depuis plusieurs années déjà et une version du plan d’affaires avait déjà été remise à la Ville, mais selon Kassim Doumbia, on souhaitait récolter plus d’informations pour mieux convaincre les potentiels investisseurs.

«La CDR travaille sur le plan d’affaires qui comprend un hôtel, le centre des congrès et le restaurant (le Pavillon aquatique) pour voir de quelle façon le projet pourra être viable avec les trois composantes. Avec un plan architectural et un plan d’affaires, nous aurions quelque chose à présenter.»

Selon Kassim Doumbia, le besoin d’un hôtel supplémentaire à Shippagan s’est fait ressentir cet été, alors que le Motel Brise Marine et le Gite, Auberge et Camping Janine du Havre affichaient complet.

«On l’a remarqué cet été. Tous les hébergements à Shippagan étaient pleins. J’ai rencontré des gens qui se cherchaient une chambre et on n’en trouvait pas. Avec la Véloroute, l’Aquarium et les initiatives de la Maison de la culture, on voit qu’il se crée un momentum dans la région et si on veut que les gens restent un peu plus longtemps dans la région, ça nous prend de l’hébergement. C’est primordial.»

Le but est aussi d’élargir le potentiel d’utilisation du Centre des congrès de la Péninsule acadienne, ouvert en 2012.

«Lorsque des fonctionnaires ou des gens d’affaires souhaitent organiser un congrès à Shippagan, souvent, les gens doivent coucher à Caraquet ou à Tracadie. Bien sûr, il y a le Brise Marine et le Janine du Havre, mais si on amène 40 personnes en ville, il n’y aura pas nécessairement assez de place pour tout le monde. On peut dire que c’est comme une épine dans le pied. Nous avons un beau Centre des congrès, mais sans hôtel, c’est un peu plus difficile.»