L’ouverture du pont de la Petitcodiac devancée au 17 septembre

Le nouveau pont traversant la rivière Petitcodiac entre Moncton et Riverview sera ouvert à la circulation la semaine prochaine.

Attendu depuis plusieurs décennies, l’ambitieux projet est sur le point d’aboutir. Initialement prévue en octobre, l’inauguration se fera finalement le 17 septembre.

Selon Mark Taylor, porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure, les travaux se sont déroulés sans heurts et l’heure est aux ultimes préparatifs, notamment l’ajout de la signalisation, et de rampes de sécurité.

Cet axe de circulation est bloqué depuis le 5 avril pour permettre la construction des voies d’accès et les raccordements au pont. Les équipes ont également procédé au démantèlement de l’ancien pont à vannes construit en 1967, et permis au cours d’eau de couler librement.

Depuis le printemps, la circulation entre les deux municipalités est donc entièrement déviée vers le pont Gunningsville. Cela aura entraîné quelques retards aux heures de pointe, mais n’aura pas occasionné autant d’embouteillages que le craignaient nombre d’usagers.

La nouvelle structure comprend quatre voies destinées aux véhicules à moteur, une voie réservée aux piétons et aux cyclistes et deux points d’observation. Le pont partiel sera également relié aux réseaux de sentiers de chaque ville.

Mark Taylor indique que le budget de 121 millions $ dédié à l’intégralité du projet a été respecté. Le pont aura coûté à lui seul près de 61,6 millions de dollars $.

Une cérémonie d’inauguration est prévue la semaine prochaine. Pour le moment, aucun nom n’a encore été retenu. L’organisme des Sentinelles Petitcodiac a notamment fait campagne pour que soit choisi le nom Petigotiag (prononcé Peti-ko-tiak) qui signifie «rivière qui se courbe comme un arc» en langue mi’kmaq.