Réouverture des soins intensifs à l’Hôpital régional de Campbellton

Le Réseau de santé Vitalité a procédé, jeudi, à la réouverture de l’unité des soins intensifs à l’Hôpital régional de Campbellton.

La fermeture temporaire de cette unité de six lits, en vigueur depuis le 26 août, aura finalement respecté la durée prévue, la date initiale de la reprise du service ayant été programmée pour le 9 septembre.

Vitalité avait justifié cette mesure par un manque sans précédent de personnel infirmier, notamment à l’urgence de l’hôpital. En fermant l’unité des soins intensifs, on espérait ainsi pouvoir diriger du personnel supplémentaire vers l’urgence et en assurer le maintien.

Par voie de communiqué, la présidente-directrice générale, France Desrosiers, estime que les mesures prises au cours des dernières semaines commencent à porter des fruits et qu’on semble voir une stabilité se dégager au sein du personnel du service d’urgence de l’hôpital, ce qui permet aujourd’hui la réouverture de l’unité des soins intensifs.

«La situation demeure difficile et l’établissement est toujours en pénurie d’infirmières, mais les choses évoluent dans la bonne direction, et c’est encourageant», a écrit la PDG.

Très critique envers le Réseau de santé Vitalité lors de l’annonce de la fermeture de l’unité des soins intensifs de l’HRC, le président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann, estime qu’il faut aujourd’hui donner le crédit à la régie.

«Ils avaient dit que ce serait temporaire, que ça ouvrirait à nouveau le 9 septembre, et ils ont tenu parole. On sait que la situation n’est pas évidente, que le personnel est surchargé. Reste qu’on est très content de pouvoir regagner notre service», souligne-t-il.

Rassuré? «Oui et non. On sait que la situation est toujours très instable, qu’il n’y a pas beaucoup de latitude avec laquelle jouer en raison du manque de main-d’œuvre. Et on talonne toujours le réseau pour trouver une solution pour rouvrir notre unité d’obstétrique. On va donc continuer d’être très vigilant au cours des prochaines semaines, mais oui, pour le moment, la nouvelle est très positive», dit-il.

Lors de la fermeture de l’unité des soins intensifs, le réseau avait attribué aux vacances estivales et aux congés maladies cette absence exceptionnelle d’infirmières. Selon les chiffres fournis à ce moment, on retrouvait un total de 91 postes d’infirmières non pourvus dans la zone Restigouche.