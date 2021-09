Il y a 24 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, soit le plus haut total quotidien depuis le 27 avril 2021.

La Santé publique a indiqué que 92% de ces cas sont des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées.

Il y a six nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton), deux dans la zone 2 (région de Saint-Jean), quatre dans la zone 3 (région de Fredericton), six dans la zone 4 (région d’Edmundston), cinq dans la zone 5 (région de Campbellton) et un cas dans la zone 6 (région de Bathurst).

Il y a présentement 136 cas actifs, le plus haut total depuis le 31 août.

La Santé publique a déclaré une éclosion de COVID-19 à la Harvest House, un refuge et centre communautaire situé à Moncton. Après qu’un cas positif de COVID-19 ait été confirmé, des membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions ont été envoyés sur place, et les résidents et les membres du personnel ont subi un test de dépistage. Il y a six cas confirmés à l’établissement.