COVID-19: des cliniques de vaccination dans des écoles «d’ici quelques semaines»

Des cliniques de vaccination contre la COVID-19 auront lieu dans des écoles d’ici quelques semaines, d’après Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.

Plus de détails sur cette initiative seront communiqués aux parents la semaine prochaine, a affirmé la directrice générale vendredi.

«On a une belle collaboration avec la Santé publique et on aura des cliniques dans les écoles d’ici quelques semaines», dit-elle en entrevue.

Ces cliniques auront d’abord lieu dans les écoles secondaires et seront destinées aux élèves et aux membres du personnel.

Le DSFS communique également avec la Santé publique pour ajouter le vaccin contre la COVID-19 à des cliniques de vaccination dans les autres écoles chez des élèves de 12 ans et plus.

La mise en place de telles cliniques avait été mentionnée dans le plan de rentrée 2021 du gouvernement provincial, et est réclamée par l’opposition officielle libérale.

Le député de Kent-Sud et critique du gouvernement en matière d’éducation, Benoît Bourque, estime que ces cliniques permettraient plus facilement de vacciner 90% des jeunes de 12 à 19 ans dans les différentes zones de santé du N.-B.

Il s’agit du seuil prévu par le ministère pour cesser d’imposer le port du masque dans les zones intérieures communes des écoles.

Dans ce groupe d’âge, 61% ont reçu deux doses du vaccin.

«Si le ministère organisait de telles cliniques, la vaccination se ferait beaucoup plus rapidement», estime le député.

M. Bourque croit qu’il est plus souhaitable d’inciter les jeunes à se faire vacciner et de rendre la vaccination plus accessible que de la rendre obligatoire pour les élèves.

Les districts scolaires francophones Nord-Ouest et Nord-Est n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue vendredi.

Manque de conducteurs d’autobus

Le député a aussi critiqué le gouvernement pour la pénurie de chauffeurs d’autobus qui chamboule les plans de plusieurs parents depuis le retour en classe.

«Ce n’est que la première semaine de classe et nous constatons déjà des problèmes d’accès à l’éducation. Cette pénurie aurait dû être identifiée plus tôt lors de l’élaboration du plan de rentrée scolaire et un plan d’urgence aurait dû être préparé», dit-il.

Monique Bourque explique que le recrutement de chauffeurs d’autobus est un défi depuis des années.

«Mais cette année, ça se fait sentir beaucoup plus tôt que d’habitude», dit-elle.

Le DSF-S n’a pas annulé de trajets d’autobus jusqu’à maintenant, mais certains conducteurs doivent parcourir les trajets de ceux qui sont absents, ce qui occasionne des retards.

«On n’a pas assez de suppléants. Si quelqu’un est malade ou est absent pour quelque raison, dans certaines régions, on n’a personne pour les remplacer», dit-elle en ajoutant que le recrutement est particulièrement difficile dans les régions plus anglophones de la province.

Elle affirme que le DSF-S tente de recruter davantage de conducteurs, mais que leur formation peut parfois prendre des mois.

Une possible grève à l’horizon

Les votes de grève qui ont débuté cette semaine dans plusieurs syndicats de la fonction publique – y compris celui des chauffeurs d’autobus et d’autres employés des écoles – pourraient changer la donne cette année.

Selon Monique Boudreau, le district se prépare à toute éventualité. En cas de grève chez les conducteurs d’autobus, des trajets seraient annulés.

Les élèves qui ne peuvent pas trouver le moyen de se rendre à l’école devront se rabattre sur l’apprentissage à domicile comme l’an dernier.

«Les trousses d’apprentissage à distance sont prêtes et on sait comment on peut assurer l’apprentissage de la maison. C’est dans nos plans advenant qu’il y ait une grève», dit la DG.

Elle ajoute que la santé et la sécurité demeurent prioritaires. Une grève chez les concierges, par exemple, pourrait entraîner la fermeture d’écoles, ce qui pousserait tous les élèves à apprendre à domicile.

Votes de grève: des employés syndiqués n’ont pas pu voter

Des «centaines» d’employés permanents ont été «omis» des listes d’employés qui peuvent voter pour aller en grève, selon le Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B.

Ces listes, rédigées par le gouvernement provincial, sont fournies au syndicat lorsqu’un vote de grève se présente et servent à déterminer qui est admissible à participer au scrutin.

Les votes de grève se sont entamés dans plusieurs syndicats de la fonction publique mardi.

«Après quelques jours, il est devenu évident que le gouvernement avait omis des listes plusieurs centaines d’employés à temps plein, de plusieurs sections locales, qui sont donc injustement privés de leur droit de vote», déplore le syndicat dans un communiqué envoyé aux médias en fin de journée vendredi.

L’Acadie Nouvelle a contacté le gouvernement provincial en fin de journée pour tenter d’avoir plus de détails, mais n’a pas reçu de réponse.

Simon Ouellette, conseiller syndical aux communications du SCFP NB, affirme que le syndicat s’attend à ce que les listes soient révisées par l’employeur.

Les membres des syndicats qui n’ont pas pu voter pourront le faire lors de deux jours de vote supplémentaire ajoutés en raison de ces noms manquants, le 17 et le 18 septembre.

Cinq des huit sections locales habilitées à voter avaient des employés qui ne figuraient pas sur les listes fournies par le gouvernement provincial. Les listes des trois autres unités étaient complètes.

Le SCFP a par ailleurs affirmé que 92% des employés syndiqués ont exercé leur droit de vote jusqu’à maintenant.