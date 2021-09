Eau potable: le dialogue est ouvert à Saint-Hilaire

Les citoyens du secteur Saint-Hilaire de la communauté de Haut-Madawaska devront visiblement se résoudre à attendre encore quelques mois avant de voir leur problème d’accès à l’eau potable être résolu.

C’est ce qu’ils se sont fait confirmer plus tôt cette semaine au terme de la réunion publique du conseil municipal.

Rappelons que depuis le 2 février, environ 85 résidences de la municipalité de Haut-Madawaska doivent faire bouillir leur eau pour consommation en raison d’un problème de turbidité, les deux puits actuellement utilisés pour l’aqueduc dans ce secteur ne parvenant plus à répondre à la demande. La solution, trouver une autre source d’eau, d’autres puits.

Le projet en question est estimé à environ 1,2 million $. Il a récemment été approuvé par la province et a pris la direction d’Ottawa où il sera traité à la suite des élections fédérales. Mais voilà, les travaux ne pourront être entrepris que dans quelques mois, si bien que l’avis d’ébullition pourrait demeurer en vigueur jusqu’à l’été 2022, voire même davantage si les forages s’avèrent non-concluants.

Résidente de Saint-Hilaire, Françoise Violette n’a pas obtenu la garantie qu’elle souhaitait par la municipalité de Haut-Madawaska, soit que les résidents touchés auront bientôt à nouveau accès à de l’eau potable. Qu’à cela ne tienne, elle est tout de même ressortie de la réunion publique optimiste et soulagée.

«Nous aurions aimé d’autres réponses, c’est vrai. Mais le point positif c’est que, désormais, on sent que la municipalité est à l’écoute et qu’elle semble vouloir faire preuve de transparence dans ce dossier. Les canaux de communications sont ouverts, et ça, c’est très réconfortant», souligne-t-elle.

Elle et d’autres citoyens concernés par le problème ont notamment pu avoir droit de parole à la suite de la rencontre.

«Ce fut très instructif, et on aurait dû tenir ce genre d’exercice bien plus tôt. On comprend mieux tout le processus qui entoure les travaux, et surtout la lourdeur administrative que cela implique. C’est extrêmement long et pénible. Mais ce qui est triste, c’est que pendant ce temps-là, nous on n’a pas d’eau», dit-elle.

Bien qu’elle démontre une certaine satisfaction par rapport à la rencontre avec la municipalité, il admet en effet que la problématique n’en demeure pas moins inchangée, soit que plusieurs résidences de Saint-Hilaire seront privées d’eau potable pour encore plusieurs mois.

«Nous sommes tous inquiets, car on veut de l’eau potable. C’est un inconvénient majeur pour la population, sans oublier que cela engendre des coûts, que ce soit pour faire bouillir l’eau ou – comme plusieurs le font désormais – pour acheter de l’eau en bouteille», souligne Mme Violette qui se tourne désormais directement vers Fredericton pour de l’aide jusqu’à ce que la situation soit réglée.

«On a besoin d’un coup de main de la part de la province, que ce soit par le biais d’une aide d’urgence, d’un fonds spécial. Ce serait bien si Fredericton pouvait contribuer et nous aider, car cette situation affecte des familles et beaucoup de personnes âgées. Chose certaine, il faut définitivement que la province révise sa façon d’aider ses populations lors de situations d’urgence comme la nôtre», souligne-t-elle, notant au passage que les changements climatiques risquent d’amplifier ce type de problématiques à l’avenir.