Réforme de la gouvernance locale: le nombre d’entités va diminuer

Officiellement, tout est encore sur la table. Le ministre des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain, a toutefois précisé les contours de sa future réforme à l’Acadie Nouvelle. Il se fonde sur les nombreuses consultations qu’il a menées depuis le printemps.

«Seulement 25% du territoire dispose d’un plan d’aménagement, remarque M. Allain. Nous allons fixer des échéances claires pour une meilleure planification à long terme et émettre des déclarations d’intérêt provinciales sur nos valeurs. Nous voulons hausser les standards en milieu rural.»

Ce changement pourrait concerner par exemple la distance minimale à respecter par rapport au trait de côte avant de construire un bâtiment, en prévision de la montée des eaux et de l’érosion. Pour l’instant, les propriétaires peuvent bâtir à tout juste trois mètres de la mer à l’extérieur des quelques municipalités qui ont prévu des contraintes.

«Ça concernera aussi la pêche, la foresterie, l’agriculture, internet à haute vitesse, etc.», précise M. Allain.

Nombre d’entités

Le ministre annonce aussi que le nombre d’entités de gouvernance locale diminuera. Le Nouveau-Brunswick en compte 340, dont 8 cités, 26 villes, 61 villages, huit communautés rurales, une municipalité régionale et 236 districts de services locaux.

«Il est généralement admis que pour être durable, une administration locale nouvelle ou renforcée devrait pouvoir compter sur un minimum de 4000 personnes ou 200 millions $ d’assiette fiscale», note le ministère des Gouvernements locaux dans le rapport Ce que nous avons entendu.

Le gouvernement pense parvenir à atteindre cet objectif tout en respectant la fierté que les gens tirent de l’identité du lieu où ils sont nés et où ils élèvent leur famille.

«Les exemples parfaits de ça sont les communautés rurales du Haut-Madawaska et de Beaubassin-est, illustre M. Allain. Il existe encore les quartiers de Saint-Hilaire et de Clair dans la première ainsi que Haute-Aboujagane et Cormier-Village dans la seconde, par exemple.»

Taxation

Le ministère note qu’une critique soulevée par plusieurs représentants de districts de services locaux (DSL) concerne le fait de devoir payer pour des services qu’ils ne veulent pas ou dont ils n’ont pas besoin.

«Beaucoup de communautés ont des taux de taxation variables, remarque M. Allain. Il y aura certainement ça. Tout le monde n’a pas besoin des mêmes services dans une même entité.»

Cette approche sur mesure, le ministre envisage de l’appliquer également à l’échelle de la province au sujet de la collaboration régionale (sur le développement économique, le tourisme, le traitement des déchets, le transport en commun, etc.).

«On discute de l’approche universelle au caucus et dans mon équipe, raconte M. Allain. Est-ce qu’il y a une solution [unique] pour tout le monde? Je ne sais pas. Je n’y crois pas, [selon] ce que les gens nous ont dit. Mais on va voir. Il y aura quand même une certaine standardisation.»

Le rapport Ce que nous avons entendu expose d’autres consensus ou idées recueillant une majorité d’appuis parmi les citoyens et groupes de pression qui ont donné leur avis sur la réforme de la gouvernance locale.

Par exemple, le fait que l’impôt foncier provincial pour les propriétés résidentielles non occupées et les propriétés non résidentielles devrait être éliminé. Cette position était partagée par des organismes de logement, des propriétaires de bâtiments, et des groupes d’entreprises.

Est-ce que le gouvernement respectera forcément cette doléance?

«Pas vraiment, lâche M. Allain. Au sujet de la double taxation, nous travaillons avec le ministère des Finances pour voir quel sera l’effet de son annulation sur le budget. Puis, nous ramènerons ça au cabinet du premier ministre et au caucus puis nous en parlerons.»

Le ministre précise que les consensus (pour une représentation de tous par un gouvernement local et pour un rôle prépondérant de la province en aménagement, par exemple) sont quand même plus faciles à traiter par le gouvernement.

«C’est 75% à 80% des décisions, estime M. Allain. Là où c’est plus épineux, on en parle avec les intervenants communautaires, comme l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick.»

Les fonctionnaires de son ministère soulignent que l’approche à adopter est loin de faire l’unanimité, même s’il y a un accord global sur la nécessité d’une réforme de la gouvernance locale.

Consultations

Le ministre Allain veut rédiger et publier d’ici la fin de l’année son livre blanc, qui présentera les décisions ultimes, un plan d’action et un calendrier législatif.

«Nous en sommes encore à nous informer et à analyser les possibilités, mais nous avons été élus pour prendre des décisions, déclare-t-il. Les électeurs pourront nous évaluer lors des élections provinciales dans trois ans.»

Le ministre assure que sa seule crainte est de manquer l’opinion de quelqu’un. Il prévoit donc encore assister à huit réunions avec des citoyens en région rurale et encourage les municipalités et les DSL à se parler dès maintenant.

Environ 1100 personnes ont déjà participé à 25 séances de consultation. De plus, le ministère des Gouvernements locaux a reçu 120 mémoires, 120 courriels et plus de 1200 réponses uniques à un questionnaire en ligne. Il a aussi organisé 140 réunions informelles.