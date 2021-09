COVID-19: 122 nouveaux cas et plusieurs hospitalisations au cours des trois derniers jours

La COVID-19 commence à se propager très rapidement dans la province. Mardi après-midi, la Santé publique a annoncé un total de 122 nouveaux cas au cours des trois derniers jours. De plus, 11 personnes sont maintenant hospitalisées, dont neuf aux soins intensifs.

Les 122 cas recensés samedi, dimanche et lundi constituent un sommet pour une période de trois jours au N.-B. C’est deux fois plus que l’ancienne marque (58, du 21 au 23 août).

Selon le gouvernement 86% de tous ces cas ne sont pas pleinement vaccinés.

Il y a 36 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Vingt-six de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et les 10 autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un nouveau cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a 23 nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Quinze de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et les huit autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a 11 nouveaux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston). Huit de ces cas font l’objet d’une enquête, et les trois autres cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 48 nouveaux cas dans la zone 5 (région de Campbellton). Vingt-sept de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés et 21 autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un nouveau cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux nouveaux cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 233 nouveaux cas de COVID-19, contre 77 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 202%.

Il y a maintenant 229 cas actifs, un sommet depuis le 4 février.

Des 229 cas actifs, 71 sont dans la zone 1, 61 dans la zone 5, 43 dans la zone 3, 29 dans la zone 4 (Madawaska-Restigouche), 13 dans la zone 7 (Miramichi), huit dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et quatre dans la zone 2 (Saint-Jean).

Les onze personnes hospitalisées constituent cinq de plus que vendredi et un record depuis le 19 mai.

Quant aux neuf personnes qui reposent aux soins intensifs, c’est six de plus que vendredi et un sommet depuis le 18 avril.

À compter de ce mardi, les élèves de tous les âges devront porter un masque à l’école et à bord des autobus scolaires. Ils pourront enlever leur masque pour manger ou boire, et lorsqu’ils pratiquent un sport ou pendant les cours d’éducation physique. Ces mesures seront en place pour les deux prochaines semaines, et elles seront réévaluées d’ici la semaine du 27 septembre.

Par ailleurs, la Santé publique a signalé que 76,9% des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 (en hausse de trois dixièmes de point de pourcentage par rapport à vendredi), et que 85,6% ont reçu leur première dose du vaccin.

Lundi en milieu d’après-midi, les moyennes nationales étaient respectivement de 77,8% et de 84,7%.

Parmi les nouveaux endroits qui font l’objet d’un avis d’exposition potentielle, notons le vol Air Canada 8790 de Montréal à Saint-Jean du 8 septembre qui quitté à 20h53, le vol Air Canada 8502 de Montréal à Fredericton du 5 septembre qui a quitté à 13h59 et le vol Air Canada 8502 de Montréal à Fredericton du 4 septembre qui a quitté à 13h58, le magasin Golf Town de Moncton (8 septembre entre 11h et midi), le pavillon Moncton Golf & Country Club (8 septembre, de 19h à 20h), la boîte de nuit Cosmo (le 4 septembre, de 22h à 2h), le Old Navy de la promenade Consumers (le 4 septembre entre 15h et 17h), la piscine du camping Springwater de Four Falls (31 août entre midi et 15h), le Tim Horton’s de Perth-Andover (le 30 août entre 10h30 et 12h30), le CCNB de Campbellton (les 8 et 9 septembre, de 8h30 à 14h30), la Clinique sans rendez-vous Restigouche (le 7 septembre entre 14h30 et 18h30), l’édifice principal du CCNB de Bathurst (8 septembre entre 8h et midi) et le Cali.Co Café de Miramichi (8 septembre entre 15h30 et 17h).