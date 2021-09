COVID-19: l’opposition réclame un passeport vaccinal

Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson, espère que le gouvernement de Blaine Higgs imposera dès mercredi un passeport vaccinal aux habitants de la province qui souhaitent accéder à des services non essentiels.

«J’espère que le gouvernement a fait ses devoirs et qu’il est prêt à annoncer quelque chose qui aurait dû être annoncé il y a quelques semaines. Les autres provinces le font, a déclaré M. Melanson en point presse mercredi matin. Les variants Delta et Alpha bougent et ils bougent rapidement. Alors le gouvernement doit bouger encore plus vite.»

Le chef de l’Opposition officielle estime que le passeport vaccinal devrait être obligatoire pour obtenir des services rassemblant de nombreux consommateurs dans des lieux intérieurs, surtout ceux du secteur touristique comme les restaurants, les bars et les hôtels.

«Nous souhaitons que cette annonce soit faite aujourd’hui (mercredi) et que le gouvernement annoncera aussi du soutien pour les entrepreneurs qui devront demander un document officiel pour proposer leur service ou leur produit», a précisé M. Melanson.

Il souligne en revanche que tout le monde devrait pouvoir continuer de répondre à ses besoins essentiels, même s’il croit que le masque pourrait être encouragé à cette occasion.

M. Melanson pense que la communauté d’affaires soutiendra sa position.

«Je suis convaincu que les entrepreneurs préfèrent avoir ces règles plutôt que d’avoir le nom de leur compagnie dans les médias à cause d’une possible exposition, a-t-il soutenu. Mais je crois que le gouvernement doit proposer un plan en collaboration avec les propriétaires d’entreprises.»

Le chef du Parti libéral espère aussi que la procédure à suivre pour les entrepreneurs sera claire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick tiendra une conférence à propos de la COVID-19 à 14h30 mercredi.