Les employés de Campbellton, Dieppe et Caraquet auront congé le 30 septembre

La Ville de Campbellton emboîte le pas à d’autres municipalités de la province en déclarant le 30 septembre férié pour ses employés.

La motion a été adoptée lundi soir lors de la réunion mensuelle du conseil municipal. Cette mesure touche une cinquantaine d’employés.

Cette date, désignée plus tôt cette année par le gouvernement fédéral comme étant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, se veut une journée de réflexions sur le drame des pensionnats autochtones.

«Le conseil estime important d’honorer cette journée dédiée à nos confrères des Premières Nations à la suite de cette épreuve terrible. Ce qui s’est passé au cours des derniers mois a été très touchant et on veut leur montrer que nous sommes de tout cœur avec eux», souligne le maire de Campbellton, Ian Comeau.

En raison de l’éclosion de COVID-19 que connaît actuellement la région, le maire mentionne que les célébrations risquent d’être plutôt sobres cette année.

«L’an prochain, on fera peut-être quelque chose de plus gros, mais ce serait mal vu d’organiser un rassemblement en ce moment avec la pandémie et l’éclosion qui frappe nos écoles et nos communautés. Reste qu’on veut quand même bien faire les choses et approcher les chefs de nos deux communautés voisines – Listuguj et Eel River Bar – afin qu’ils soient représentés. Pour nous, ce sont des voisins importants et nos liens d’amitié sont solides», indique le maire, notant, entre autres, que les jeunes élèves de la Première Nation de Listuguj fréquentent la polyvalente de sa municipalité.

Caraquet

La Ville de Caraquet a aussi adopté lundi soir une résolution pour accorder une journée congé le 30 septembre aux employés municipaux afin de souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Plus qu’une simple journée de congé, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, affirme que la municipalité va tenter d’organiser des activités de sensibilisation aux réalités des autochtones pour les employés et le grand public.

Au début juillet, Caraquet a rendu hommage à trois familles autochtones dont les sépultures se trouvent dans le cimetière historique de Sainte-Anne-du-Bocage à la suite de la découverte des dépouilles de plusieurs centaines d’enfants à travers le Canada à proximité d’anciens pensionnats autochtones.

Selon la Commission de la vérité et réconciliation, au moins 4200 enfants, dont plusieurs qui n’ont jamais été identifiés, sont morts dans les pensionnats, dont plusieurs étaient dirigés par l’Église Catholique.

Quelques semaines plus tard, une œuvre de l’artiste Raynald Basque a cependant créé un malaise dans la Première nation d’Esgenoopetitj. La fresque se veut un voyage à travers l’histoire de la région de Caraquet. Elle commence du côté gauche avec l’arrivée des premiers colons européens qui ont été accueillis par les Mi’kmaq. Par la suite, on voit le pionnier Alexis Landry en train de baptiser un enfant.

Certains ont interprété cette scène comme le baptême d’un bébé autochtone, ce qui n’était pas l’intention de l’artiste. Selon la municipalité, Raynald Basque est en train de retravailler l’œuvre en consultation avec la Première nation d’Esgenoopetitj.

«Il y a des contacts avec la communauté. J’ai rencontré le chef Alvery Paul à trois reprises depuis que je suis maire, la dernière fois pour clarifier la question de la murale. On veut s’assurer que ce soit bien corrigé, mais il n’y a pas d’animosité. Je dirais qu’il y a plutôt une volonté de régler ça», dit Bernard Thériault.

Dieppe

Mercredi, ce fut au tour de la Ville de Dieppe d’annoncer qu’elle soulignera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

«Pour l’occasion, les services non essentiels seront fermés, mais les installations récréatives demeureront ouvertes», a fait savoir la Ville dans un communiqué de presse.

«Le 30 septembre est une occasion pour nos employés d’honorer les survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés», a affirmé le maire Yvon Lapierre.