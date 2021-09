Les robots s’en viennent à Edmundston

Un Salon de la robotique se tiendra le jeudi 23 septembre, entre 12h et 18h, au Centre de congrès d’Edmundston. Une vingtaine d’exposants provenant de l’industrie de l’automatisation, d’organismes et d’entreprises d’aide financière et technique et des centres de formation seront présents pour l’occasion.

Le salon unique en son genre s’adresse avant toute chose aux chefs d’entreprises qui sont souvent peu enclins à adopter la robotique même si celle-ci peut contribuer à la croissance d’une industrie et pallier au manque de main-d’oeuvre.

«Avec le temps, on réalise que la robotique ne se limite pas qu’aux grandes entreprises et offre une multitude de possibilités, même aux petites entreprises», a indiqué Francis Lamontagne, copropriétaire de la société OptiMach.

«Les dirigeants d’entreprises croient souvent à tort que la robotique implique des investissements de plus d’un million de dollars alors que ce n’est pas nécessairement le cas. Des solutions de robotique peuvent coûter aussi peu que 30 000$», a ajouté le promoteur du Salon de la robotique.

L’événement se déroulera sous le thème Manque de main-d’œuvre? Embauchez un robot!

«Le robot peut s’avérer très utile pour accomplir des tâches répétitives, qui sont trop complexes ou épuisantes et d’éviter une job plate à un travailleur», a affirmé Francis Lamontagne

Des représentants du laboratoire de robotique, électronique et industrie 4.0 de l’Université de Moncton prendront part au Salon de la robotique qui s’arrêtera également dans les villes de Saint-Jean-Port-Joli, Rimouski et de Rivière-du-Loup au cours de la semaine prochaine.