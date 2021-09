Des pancartes électorales vandalisées à Dieppe

À quelques jours du prochain scrutin fédéral, de nombreuses pancartes électorales installées sur un terrain vacant au coin de la rue Champlain et de l’avenue Acadie, à Dieppe, ont été vandalisées. Mercredi soir, des vandales ont utilisé de la peinture orange afin d’inscrire les lettres CCP sur les pancartes des candidats du Parti conservateur, du Parti libéral et du Parti vert. Seule l’affiche de Lorilee Carrier, candidate du Parti populaire du Canada, est restée indemne. Lors de la campagne électorale de 2019, le Bureau du commissaire aux élections fédérales a reçu 97 plaintes pour «interférence avec la transmission d’une publicité électorale.» La plupart de celles-ci concernaient des actes de vandalisme ou l’enlèvement de pancartes. Toute personne coupable de ce genre d’infraction est passible d’une amende maximale de 5000$ et un emprisonnement maximal de six mois.