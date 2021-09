Hausse marquée du nombre de rendez-vous pour le vaccin dans les pharmacies au N.-B.

Des pharmacies et des cliniques des réseaux de santé ont été bombardées d’appels mercredi et jeudi, à la suite de l’annonce qu’une preuve vaccinale sera requise pour avoir accès à certaines entreprises, événements et services.

Plusieurs pharmaciens ont témoigné d’un volume d’appels assez élevé quelques moments après l’annonce de ces nouvelles mesures par le gouvernement provincial mercredi après-midi.

Au cours des dernières semaines, la pharmacie Harrisville, à Moncton, offrait surtout des deuxièmes doses. Cette petite pharmacie a administré environ 45 vaccins la semaine dernière, selon le propriétaire et pharmacien Andrew Drover.

«Mercredi, quand l’annonce a été faite, il y a eu une augmentation très soudaine de demandes pour des premières doses», dit son propriétaire, le pharmacien Andrew Drover.

En une heure, il avait accumulé une cinquantaine de rendez-vous. Il a continué à accepter des rendez-vous jusqu’à ce qu’il épuise ses doses disponibles.

Andreas Pohle, pharmacien et propriétaire de la pharmacie Pharmasave de Bathurst, a également constaté un boom de l’achalandage.

«D’habitude on reçoit des vaccins chaque semaine et on a de la difficulté à remplir les rendez-vous, mais depuis l’annonce, on a une liste d’attente d’environ 100 personnes», dit-il.

Il constate aussi que beaucoup plus de gens cherchent à avoir leur première dose qu’avant l’annonce.

Jake Reid, directeur général de l’Association des pharmaciens du N.-B., affirme que cette augmentation est assez généralisée.

«Pas très longtemps après l’annonce, j’ai entendu parler de pharmacies qui disaient que leur téléphone sonnait et que des gens cherchaient à être vaccinés», dit-il.

Certaines pharmacies ont cessé d’offrir le vaccin au cours des derniers mois alors que la demande avait commencé à s’estomper.

Au cours des dernières semaines, les pharmacies qui offraient toujours le vaccin administraient collectivement environ 1000 doses par jour à travers la province, selon Jake Reid.

Des pharmacies veulent plus de doses

Jake Reid affirme que certaines pharmacies vont probablement chercher à augmenter leur inventaire de vaccins au cours des prochaines semaines si cette augmentation subite se maintient.

«Maintenant qu’on a une liste d’attente, on va certainement tenter d’en avoir davantage», confirme Andreas Pohle.

Pour la pharmacie d’Andrew Drover, à Moncton, c’est un peu plus compliqué.

Il affirme qu’il a déjà commandé davantage de doses pour la semaine prochaine auprès de la Santé publique, mais que sa demande a été refusée. Il aura toutefois un nouvel approvisionnement de vaccins le 28 septembre.

Sauf en ce qui concerne les rendez-vous déjà inscrits à son horaire, il devra donc demander à ses clients de trouver un autre moyen de recevoir le vaccin jusqu’à ce qu’il en reçoive davantage.

Il s’explique mal ce refus, mais affirme qu’il faut normalement commander les doses de vaccin une semaine ou deux à l’avance, et qu’il doit donc anticiper, chaque semaine, le nombre de clients qui chercheront à se faire vacciner.

«Je réalise que ce n’est pas le genre de truc dont ils auraient pu nous avertir à l’avance, mais je pense qu’on aurait pu s’attendre à ce que la demande dans les pharmacies allait augmenter et qu’elles allaient vouloir plus de vaccins», dit-il.

La Santé publique a également constaté une augmentation des rendez-vous aux cliniques organisées par Vitalité et Horizon, selon Bruce MacFarlane, porte-parole du ministère de la Santé.

Les réseaux ont enregistré plus de 1700 rendez-vous depuis l’annonce de mercredi jusqu’à jeudi matin.

«Santé publique travaille avec les régies régionales de la santé et d’autres partenaires pour s’assurer que l’on peut répondre à l’augmentation du nombre de rendez-vous.»

La preuve vaccinale convaincra-t-elle les indécis?

L’arrivée de la preuve vaccinale au Nouveau-Brunswick, qui sera bientôt nécessaire pour avoir accès à certains commerces et événements, convaincra-t-elle tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés?

Ève Dubé, anthropologue médicale à l’Institut national de santé publique du Québec, estime qu’une portion des gens qui ne sont pas encore vaccinés accepteront maintenant de prendre rendez-vous.

«Ça va surtout chercher les gens qui se traînaient un peu les pieds, qui disaient “je ne suis pas contre les vaccins, mais je n’ai pas pris le temps de le faire”, ou “je ne me considère pas à risque, donc je n’ai pas besoin de me faire vacciner”. Pour eux, ça peut faire pencher la balance des avantages et des inconvénients.»

Par contre, la preuve vaccinale risque d’avoir moins d’impact pour ceux qui ont réellement des appréhensions face au vaccin.

«Ce qu’on sait, c’est que si c’est quelqu’un qui a vraiment beaucoup de craintes par rapport à la sécurité des vaccins et qui est très réticent à aller se faire vacciner, ça ne va probablement pas fonctionner comme mesure», dit-elle.

Ève Dubé affirme qu’il est souvent plus facile de convaincre ces gens lors d’une conversation individuelle avec un professionnel de la santé qui peut calmer leurs craintes.

L’arrivée du passeport vaccinal au Québec a été suivie d’une augmentation légère du nombre de rendez-vous de vaccination qui s’est poursuivie au fil des semaines, selon la chercheuse.

«Donc on sait que pour agir chez les personnes qui sont hésitantes, ça prend différentes mesures, et (le passeport vaccinal) fait partie des mesures qui peuvent motiver les gens à aller se faire vacciner.»

Elle estime toutefois qu’il est un peu difficile de distinguer l’efficacité du passeport vaccinal par rapport à d’autres mesures au Québec, puisque l’annonce est arrivée alors que d’autres incitatifs à la vaccination étaient déjà en place, tels qu’une loterie.

Ève Dubé est aussi chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec et professeure invitée au département d’anthropologie de l’Université Laval.