Le gouvernement accuse le SCFP de mentir pour inciter ses membres à la grève

Le gouvernement provincial a déposé une plainte, jeudi, auprès de la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick, alléguant que la section locale 1190 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se livre à des pratiques de travail déloyales et à une négociation de mauvaise foi.

«Nous avons reçu des preuves établissant que la section locale 1190 du SCFP a installé, dans les lieux de travail, des affiches qui représentent faussement l’offre du gouvernement provincial afin d’encourager ses membres à voter en faveur d’une grève», a affirmé le premier ministre, Blaine Higgs.

«C’est très décevant et cela semble indiquer que le SCFP est plus intéressé à déclencher une grève qu’à faire des efforts raisonnables et de bonne foi pour conclure une convention collective.»

Selon le gouvernement, une affiche du syndicat invite ses membres à voter «oui» en faveur de la grève s’ils jugent que les employés occasionnels méritent de recevoir plus de 80% du taux d’emploi et qu’une augmentation salariale de zéro pour cent pour les six premiers mois et 0,5% tous les six mois par la suite est insuffisante.

Dans un communiqué de presse, Blaine Higgs indique que les deux déclarations du syndicat au sujet de l’offre du gouvernement provincial sont fausses.

Le communiqué du gouvernement précise que l’offre de Fredericton comprend une augmentation du salaire des employés occasionnels ayant moins de six mois consécutifs de service qui passerait de 80% à 100% du taux régulier.

Toujours selon le gouvernement, l’offre comprend aussi des augmentations salariales, à compter du premier jour d’une convention collective – et non six mois plus tard – de 0,625% tous les six mois au lieu de 0,5%, durant les quatre premières années; et des augmentations salariales de 1% tous les six mois durant les deux dernières années du contrat d’une durée de six ans.

La section locale 1190 du SCFP représente plus de 1500 travailleurs, y compris des personnes de métier, des travailleurs des opérations, des réparateurs d’entretien et d’autres employés qui travaillent surtout au ministère des Transports et de l’Infrastructure, au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et à Service Nouveau-Brunswick.