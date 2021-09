Passeport vaccinal: les entreprises se préparent en urgence

Au Nouveau-Brunswick, les prochains jours demanderont une bonne dose d’adaptation pour bien des organisations, qui devront bientôt vérifier le statut vaccinal de leurs clients. Les entrepreneurs interrogés par le journal se montrent plus résignés qu’enthousiastes face à cette mesure dont la mise en application repose une fois encore sur les épaules des commerçants et de leur personnel.

Dès mercredi, il sera obligatoire de présenter une preuve de vaccination accompagnée d’une pièce d’identité pour visiter un cinéma, un bar, un restaurant, un cinéma, un gymnase, un foyer de soin et bien d’autres lieux encore, ou même pour assister à un mariage, à une rencontre sportive en intérieur, à un festival ou à des funérailles.

«Nos employés vont devoir jouer à la police», soupire Serge Nadeau, copropriétaire de la brasserie CAVOK, à Dieppe.

Le passeport vaccinal est pour lui un fardeau qui s’ajoute à la liste des contraintes auxquelles son établissement est confronté depuis le début de la pandémie.

«On comprend que ce soit nécessaire, mais c’est toujours aux entreprises de faire le travail du gouvernement. À quel point nous demandera-t-on de vérifier l’authenticité des documents?»

Serge Nadeau craint surtout de subir une baisse de l’achalandage et d’exposer son équipe de serveuses au risque de se confronter à d’éventuels clients frustrés.

Non loin de là, la gérante de la salle de quilles Bowlarama, Sandy Gallant, exprime les mêmes inquiétudes. Les directives du gouvernement provincial ne lui laissent pas le choix, il lui faudra dédier un employé à plein-temps au contrôle des entrées. «Deux équipes ont déjà annulé leur réservation. Je crois qu’on va perdre des habitués pour un moment», anticipe Mme Gallant.

Kim Rayworth, la directrice générale du Théatre Capitol de Moncton, a elle aussi déjà reçu deux appels de clients cherchant à obtenir le remboursement de leur billet. Elle ne s’en émeut pas outre mesure.

«Cela me fera plaisir de revendre les places à des personnes qui seront prêtes à se conformer aux règles sanitaires», dit-elle.

Le théâtre entend simplement encourager les spectateurs à se présenter un peu plus tôt pour permettre les vérifications.

«Nous sommes très contents de cette décision, le public nous le demandait régulièrement», affirme Kim Rayworth.

Des impacts variés

Louis-Philippe Gauthier, directeur provincial de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, note qu’une majorité des membres de la FCEI s’inquiètent des risques de poursuites judiciaires. Mercredi, le premier ministre Blaine Higgs a toutefois assuré que les entreprises ne peuvent être accusées de pratiques discriminatoires si elles ne font que suivre les réglementations gouvernementales.

Il a également rappelé que les entrepreneurs peuvent se tourner vers les navigateurs d’affaires d’Opportunités NB chargés de répondre à leurs questionnements au sujet des règles sanitaires.

Si le passeport semble être généralement perçu comme un moindre mal pour éviter de nouvelles fermetures, Louis-Philippe Gauthier croit qu’il pourrait occasionner des coûts supplémentaires et exacerber la pénurie de main-d’œuvre, car les employeurs devront avoir des employés à l’entrée.

«Dans certains cas, cela signifiera la réaffectation du personnel existant, mais dans d’autres, cela peut nécessiter une nouvelle embauche, comme pour une salle de sport ouverte 24h / 24 qui a maintenant besoin de quelqu’un pour couvrir la porte tôt le matin.»

Il note que dans les autres provinces où le passeport vaccinal a été annoncé, certaines organisations basées sur l’adhésion, comme les gymnases, font face à des annulations d’abonnements.

«On espère que ça ne perturbera pas trop les activités de l’entreprise. Le passeport vaccinal va s’appliquer encore aux secteurs les plus affectés par la pandémie. Cela représente encore des défis, des casse-têtes, des conversations avec les clients», résume M. Gauthier.

L’expérience montréalaise d’un restau acadien

Au Québec, le passeport vaccinal est déjà une réalité depuis le 1er septembre. Richard Dunn, un Acadien de Cap-Pelé exilé à Montréal, a dû s’y conformer comme des milliers d’entrepreneurs. Copropriétaire de la Drinkerie Ste-Cunégonde et du restaurant acadien Le Fricot, il juge que la transition s’est faite assez facilement.

«La première semaine, tous les établissements autour ont connu une baisse d’achalandage. Mais depuis quelques jours, ça commence à reprendre tranquillement. Ça demandait peut-être aux gens le temps de s’habituer ou d’aller se faire vacciner.»

Ses deux établissements sur la rue Notre-Dame Ouest n’ont pas eu à gérer de conflit jusqu’à présent.

«Ça s’est mieux passé que ce qu’on pensait, on avait peur que ce soit chaotique et qu’on ait du trouble avec les clients. On leur explique que ce n’est pas notre décision et on ne fait qu’appliquer la loi. Je crois que ceux qui ne veulent pas coopérer ne sortent pas», mentionne Richard Dunn.

«On a eu un bel été, on ne peut pas se plaindre. Ça affecte notre business quand même, mais on aime mieux faire ça que d’être fermé.»