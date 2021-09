Immigration: Caraquet met toutes les chances de son côté

Le «ciel est la limite» pour la Ville de Caraquet. Vendredi matin, la municipalité a présenté au public les deux commissaires qui vont piloter la nouvelle Commission sur l’immigration, l’emploi et logement (CIEL), une initiative qui se veut ambitieuse et qui vise à s’attaquer aux défis démographiques et de main-d’œuvre dans la communauté.

Les responsabilités de la CIEL ont été confiées à Léo-Paul Pinet, issu du secteur du développement social et ancien directeur du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et à Jacques Dugas, entrepreneur et fondateur de plusieurs projets économiques et culturels dans la région, après que le conseil municipal ait donné le feu vert à la création de la commission en début de semaine.

Les deux hommes auront jusqu’au printemps 2022 pour déposer un rapport de leurs recherches, leurs analyses et leurs rencontres, qui comprend des actions détaillées. Appuyés par la municipalité, les commissaires seront appelés à rencontrer et travailler avec plusieurs intervenants provenant de différents milieux pour bien saisir les défis auxquels fait face Caraquet.

Leurs actions tourneront autour des trois volets identifiés par la municipalité. Par ailleurs, la définition d’un nouvel arrivant est vaste. Il peut s’agir d’une personne originaire de la région qui revient vivre à Caraquet tout comme d’un individu provenant de l’international.

Un montant de 100 000$, réparti sur deux années, a été mis en réserve pour les premières étapes de cet exercice. L’argent provient du budget de l’agence de développement économique de la municipalité, AcadieNor.

Après plusieurs années à la barre du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, Léo-Paul Pinet n’a pas eu beaucoup de temps pour profiter de sa retraite.

«Après réflexion et discussion avec le maire et avec Jacques Dugas, j’en suis venu à la décision que mes années de travail dans le monde communautaire et associatif pourraient être une contribution valable et complémentaire aux connaissances du monde des affaires et du secteur privé à Jacques. Les défis de main-d’œuvre sont partout, autant dans le secteur public, que dans le privé et dans le monde associatif. L’impact est dans tous les secteurs et c’est qui m’a appelé à m’impliquer», dit M. Pinet.

Selon le maire de Caraquet, Bernard Thériault, la pénurie de travailleurs qualifiés, l’exode des jeunes et le vieillissement de la population mettent en péril les services offerts à la population à moyen et à long terme.

«Si l’on ne met pas dès maintenant en place les mécanismes pour augmenter le nombre de citoyens dans la municipalité de Caraquet, nous réduirons grandement nos chances de contrer les problèmes socio-économiques de notre région», croit-il.

Pour lui, il est important de miser sur l’expérience des deux commissaires pour entamer cette initiative sur le bon pied.

«Ils vont tracer la voie et chercher l’assistance dont on a besoin. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c’est un peu le yin et le yang. L’un est issu du milieu social et l’autre du milieu économique, mais c’est exactement la combinaison qu’il nous faut pour réussir et régler les défis», ajoute le maire Thériault.

Selon la municipalité, il faut attirer au moins 31 nouveaux arrivants par année pour maintenir une population de 4995 personnes en 2040. En 2016, selon Statistique Canada, 4250 personnes vivaient à Caraquet. Il en faut au moins 50 pour connaître une augmentation de 0,5% de la main-d’œuvre disponible. Seulement 25% des immigrants francophones en Atlantique s’établissent en milieu rural.