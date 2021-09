Programme chargé pour les Aigles Bleus

Si elle veut un jour flirter avec l’élite du pays, la formation masculine de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (0-1-0) devra trouver une façon de rivaliser sérieusement avec des puissances comme les X-Men de St. Francis Xavier (2-0-0) et les Capers du Cap-Breton (1-0-0). Ça adonne bien puisque ces deux équipes seront de passage au Stade Croix Bleue Medavie du campus de l’U de M, samedi et dimanche, pour disputer la victoire à la jeune troupe de Younes Bouida.

Les Aigles Bleus accueilleront les X-Men, samedi, sur le coup de 15h15. Dimanche, les Capers seront les visiteurs à compter de la même heure.

«Nous allons jouer contre deux des meilleures formations au Canada, révèle l’entraîneur-chef du Bleu et Or. Le mot d’ordre est facile, nous avons tout à gagner et eux tout à perdre. Nous allons jouer à fond et tester nos limites.»

«Notre jeu défensif devra être parfait et nous devrons profiter de nos chances et concrétiser. Comme nous avons des blessés, nous analysons présentement nos opposants et nous déciderons des alignements adéquats pour chaque match. C’est déjà acquis que nous allons faire tourner l’alignement afin de réduire la fatigue et donner le maximum d’expérience aux jeunes. Nos joueurs ont déjà eu un avant-goût du jeu de SUA et ils ont cassé la glace. Cela a enlevé de la pression. Cette fois-ci, ce seront deux matchs contre les meilleurs joueurs», poursuit Younes Bouida.

Chez les femmes

Du côté féminin, les Aigles Bleues (0-1-0) affrontent les deux mêmes universités à 13h, soit samedi face aux X-Women (2-0-0) et dimanche contre les Capers (1-0-0).

«Nous voulons nous concentrer sur notre projet de jeu, soutient l’entraîneur-chef Mehyar Zekaroui. Qu’importe l’adversaire, nous voulons atteindre des objectifs. Nous avons commencé la semaine dernière sur un bon point de départ et nous voulons continuer de la même façon en apportant des améliorations.»

«C’est sûr que nos adversaires vont nous donner un défi encore plus grand. Mais avec la préparation et la confiance, nous pouvons avoir deux bons matchs. J’aimerais nous voir soutirer un ou deux points. Autre qu’Alexandra Roy, toutes les filles devraient être disponibles et nous venons d’ajouter Isabelle Brun à nos effectifs. Nous verrons bien ce qui se passera, mais la majorité des filles devrait avoir la chance de jouer», ajoute le pilote du Bleu et Or.

Les spectateurs sont les bienvenus au stade pour les deux rencontres. Le port du masque est toutefois exigé en tout temps.

Hockey masculin

La formation masculine de hockey se dirigera pour sa part vers Halifax, samedi, afin d’affronter les Huskies de Saint Mary’s à 14h.

Les hommes de Judes Vallée accueilleront ensuite les Varsity Reds de UNB, dimanche à 15h, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Ces deux parties préparatoires devraient permettre à l’équipe de mieux savoir où elle se situe.

«Nous sommes à l’entraînement depuis deux semaines et nous travaillons sur notre structure, tant offensive que défensive, indique l’entraîneur du Bleu et Or. Nous voulons voir la réaction de nos nouveaux joueurs lors d’une joute. Nous avons plusieurs blessés parmi nos attaquants, alors que Mika Cyr sera absent et possiblement Rémy Anglehart. Ce sera une occasion pour les autres de se faire valoir. Je veux que les gars soient intenses et qu’ils misent sur l’échec avant pour mettre de la pression sur les défensives adverses.»

«Ce n’est pas seulement le résultat qui compte, mais la manière dont nous allons jouer. Nous avons 24 joueurs dans l’alignement avec trois gardiens, huit défenseurs et 13 attaquants. De ce nombre, il y a 14 gars qui n’ont pas joué un match dans le SUA», prévient Vallée.

Parmi les vétérans de retour, on note le gardien Étienne Montpetit, le capitaine Vincent Deslauriers, les défenseurs Francis Thibeault, Olivier Desjardins, Alexandre Bernier et Vincent Lanoue, de même que les attaquants Vincent Millette, Gabriel Vanier et Wilson Forest.

Les spectateurs sont admis à la joute du dimanche, mais tous doivent porter un masque.

Hockey féminin

Pendant ce temps, l’équipe féminine de hockey reçoit la visite des Titans du cégep de Limoilou dans le cadre de deux matchs préparatoires.

Les deux parties auront lieu à l’aréna J.-Louis-Lévesque, samedi à 15h et dimanche à 11h.

«Nous avons couvert beaucoup de matériel depuis deux semaines avec nos joueuses et il suffit de mettre cela ensemble, affirme l’entraîneur-chef Marc-André Côté. Plusieurs joueuses n’ont pas joué depuis des mois. Ce sera leur moment de renouer avec l’action. Les joutes vont nous offrir une idée où nous sommes rendus dans notre préparation.»

«Il y a neuf filles de retour avec plusieurs recrues et j’ai hâte de voir ce que cela va donner. Limoilou est l’une des meilleures équipes collégiales au Québec et une équipe qui se prouve lors des tournois nationaux avec un très bon programme. Ce sera bon pour nos recrues et nos vétéranes», estime Côté.

La capitaine Janie Poitras est de retour pour une cinquième saison, ainsi que les gardiennes Audrey Berthiaume et Mélodie Arsenault et les joueuses Pascale Lebeau, Cassandra Call, Catherine Longchamp, Émilie Lalancette, Isadora Quirion et Alexia Desforges.

Les spectateurs peuvent assister à ces rencontres et doivent porter le masque en tout temps à l’intérieur de la patinoire.