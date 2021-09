Beauséjour: Dominic LeBlanc réélu pour un huitième mandat

Le vétéran Dominic Leblanc conserve facilement son siège dans la circonscription de Beauséjour.

L’homme de confiance de Justin Trudeau a vu sa victoire être confirmée tôt dans la soirée. Alors que la moitié des bureaux avaient livré leurs résultats, vers 22h30, le député libéral devançait la candidate conservatrice par plus de 6250 voix.

En 2019, un second cancer l’avait éloigné pendant plusieurs mois de la vie politique, l’empêchant de mener campagne. Il a pu cette fois fêter sa victoire au club Boishebert de Shediac, sous les acclamations de ses soutiens.

«Tout cela, c’est grâce à un groupe d’hommes et de femmes extraordinaires qui m’ont aidée au fil des 21 dernières années», a-t-il déclaré devant des partisans euphoriques.

Celui qui jouait les rôles de ministre des Affaires intergouvernementales et de président du Conseil privé de la Reine au sein du gouvernement fédéral se réjouit de retrouver la fébrilité d’une soirée électorale sur le terrain.

«C’est beaucoup d’émotion pour moi, en 2019 je n’avais pas pu participer étant dans un hôpital de Montréal», confie-t-il.

La conservatrice Shelly Mitchell, qui se présentait pour la première fois à une élection, termine à la deuxième place.

Viennent ensuite Evelyne Godfrey pour le Nouveau Parti démocratique et Jack Minor pour le Parti populaire du Canada. La candidate du Parti vert, Anna Girouard, n’est pas parvenue à reproduire la bonne performance de Laura Reinsborough qui s’était placée en seconde position lors du dernier scrutin. Elle termine à la dernière place.

Pour les semaines à venir, Dominic LeBlanc explique vouloir concentrer ses efforts sur les enjeux du manque de logements abordables et des difficultés de recrutement des employeurs. En cas de victoire libérale, il espère convaincre Blaine Higgs de signer un accord sur le programme de garderies mis en place par le gouvernement Trudeau.

La circonscription de Beauséjour s’étend de Saint-Louis-de-Kent au nord jusqu’à Sackville et la frontière de la Nouvelle-Écosse. Majoritairement francophone (62,9% selon le dernier recensement) et rurale, elle englobe notamment les municipalités de Bouctouche, Shediac, Beaubassin-Est, Memramcook et une section de l’est de Dieppe.

Les électeurs de la circonscription ont presque exclusivement choisi des candidats libéraux depuis sa création en 1987.