Chaude lutte entre le PC et le PL dans Miramichi-Grand Lake

Dans une lutte qui s’annonçait déjà serrée dans Miramichi-Grand Lake, libéraux et conservateurs sont restés au coude à coude pendant toute la soirée électorale de lundi soir. À minuit, Jake Stewart, le candidat conservateur, menait avec une avance de 727 voix face à sa rivale du Parti libéral, Lisa Harris.

Au moment d’écrire ces lignes, il était encore difficile de savoir qui ressortirait vainqueur dans Miramichi-Grand Lake alors que seulement 39% des votes avaient été dépouillés. La course était d’autant plus difficile à prédire puisque plus de 1700 électeurs ont décidé de se prévaloir de leur droit de vote par l’entremise des votes postaux qui seront comptés au lendemain du scrutin.

Cette circonscription de près de 49 000 électeurs avait échappé aux conservateurs lors des deux dernières élections.

En 2019, le député libéral Pat Finnigan l’avait remporté face à sa rivale conservatrice avec 370 voix d’avance. Il y a quelques mois, le député sortant a annoncé qu’il ne briguerait pas un autre mandat.

Dans l’espoir de conserver ce siège, les libéraux ont choisi Lisa Harris qui était, jusqu’à tout récemment, députée libérale provinciale de Baie-de-Miramichi-Néguac.

Le plus proche rival, le candidat conservateur Jake Stewart, a lui aussi été député provincial de la circonscription de Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin et ancien ministre responsable des Affaires autochtones du gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs.

Une vingtaine de partisans de Lisa Harris se sont réunis à la taverne Black Horse, à Miramichi, lundi soir afin de suivre en direct le dépouillement du scrutin. Visiblement tendus tout au long de la soirée, les libéraux de la circonscription de Miramichi-Grand Lake étaient néanmoins encouragés par la maigre avance de leur candidate en début de soirée.

Vers 22h30, les mines des partisans de Mme Harris se sont assombries lorsque Jake Stewart a réussi à devancer la candidate libérale.

Le député sortant Pat Finnigan était de ceux à s’être donné rendez-vous afin de découvrir qui formerait le prochain gouvernement fédéral et, ultimement, si son parti réussirait à conserver Miramichi-Grand Lake.

Malgré la maigre avance du candidat conservateur, M. Finnigan a dit croire que la course était loin d’être terminée et que Mme Harris avait encore une chance de l’emporter.

«On s’attendait à une lutte serrée, on le savait. En 2019, le vainqueur avait été annoncé qu’à deux heures du matin, a-t-il expliqué. Chaque candidat a des appuis dans différentes régions de la circonscription, les libéraux ont plus d’appuis dans les communautés francophones alors que le Parti conservateur a réussi à attirer plus de voix dans les communautés anglophones. C’est intéressant puisque notre circonscription est en quelque sorte un microcosme de la province et du pays, il y a des anglophones, des francophones et quatre communautés autochtones.»

Le candidat néo-démocrate, Bruce Potter était pour sa part en troisième position avec 1 133 votes.

Ron Nowlan, candidat du Parti populaire du Canada comptait pour sa par 1276 voix, devançant ainsi Patty Deitch du Parti vert qui avec ses 880 votes.

En 2019, Mme Deitch, une infirmière de carrière, s’était aussi présentée sous la bannière verte. Elle était arrivée en troisième position, devant le NPD.