Madawaska-Restigouche: un troisième mandat pour René Arseneault

Plusieurs s’attendaient à une lutte serrée, mais le résultat est demeuré inchangé dans Madawaska-Restigouche: la circonscription reste entre les mains du Parti libéral et de son représentant, René Arseneault.

Aux commandes de la circonscription depuis 2015, l’avocat de formation originaire de Balmoral vient de réussir un tour du chapeau en remportant trois élections consécutives.

À sa première tentative sur la scène fédérale, René Arseneault avait surpris en défaisant un poids lourd conservateur, l’ancien ministre Bernard Valcourt, avec plus de 50% des voix. Il a également obtenu plus de la moitié du vote populaire à sa seconde élection, en 2019. Au moment de mettre sous presse, le vote oscillait une fois de plus autour des 50% en faveur du candidat libéral. La victoire est sans équivoque.

Comme lors des élections précédentes, le candidat libéral a passé la dernière journée sur le terrain, en parcourant l’ensemble de sa circonscription d’est en ouest et s’arrêtant à chacune des stations de vote. Mais à la différence des campagnes antérieures où il a célébré la victoire dans la portion Restigouche, c’est cette fois à Edmundston qu’il a choisi de s’arrêter.

C’est avec beaucoup d’émotions que ce dernier s’est adressé aux médias.

«C’est un vote de confiance énorme envers moi, mon équipe et nos réalisations. Il faut croire qu’on fait bien les choses, que les gens sont satisfaits de la façon dont on fait avancer les projets. C’est une belle victoire d’équipe, je crois que l’on représente bien ce qu’est le Madawaska-Restigouche», souligne-t-il.

Les réjouissances seront toutefois de courtes durées. En pleine recrudescence de la pandémie de COVID-19, le nouvel élu est conscient que le travail à venir est colossal.

«On va devoir s’atteler à la tâche très rapidement, notamment afin de lutter contre cette quatrième vague qui nous frappe. Je suis très conscient que c’est un mandat très difficile qui nous attend. Au moment où l’on se parle, on ne sait pas encore du tout qui formera le prochain gouvernement, ni s’il sera minoritaire ou majoritaire. Mais, chose certaine, il faut sortir de cette pandémie, guérir de ses blessures et relancer notre économie.».

Au cours des deux dernières campagnes dans cette circonscription, les conservateurs peinent à franchir la barre des 30% de la faveur populaire. Lundi, au moment de mettre sous presse, les bleus recevaient un peu moins de 26% des votes.

Au sein de l’équipe conservatrice, on avait logé beaucoup d’espoir sur un jeune avocat dynamique, Shawn Beaulieu. Habitué à travailler en coulisses lors de courses électorales, ce dernier en était à une première tentative à l’avant-scène.

M. Beaulieu accepte le verdict des électeurs avec déception, certes, mais non sans être satisfait de la campagne menée au cours des dernières semaines de campagne.

«Ce fut une première expérience très positive et très enrichissante sur le terrain. On est très satisfait du travail accompli. Partout où on allait, on était chaleureusement accueilli et on sentait un vent de changement», exprime le candidat.

Même si ce changement ne s’est pas matérialisé, M. Beaulieu n’entend pas jeter l’éponge pour autant.

«On a fait le maximum que l’on pouvait faire, et on devra encore faire mieux la prochaine fois. Je crois que le Parti conservateur a de bonnes racines dans la circonscription et un bel avenir devant lui. Ça n’a pas fonctionné pour nous ce soir, mais je repars tout de même la tête haute et j’ai bien l’intention de me reprendre dès que la chance se représentera», souligne ce dernier, déjà déterminé à remonter dans l’arène.

Un total de 50 252 électeurs étaient inscrits dans la liste avant le jour de l’élection.

Pour ce qui est des autres candidats, Elizabeth MacDonald du Nouveau parti démocratique et Nancy Mercier du Parti populaire bataillaient loin derrière pour la troisième position. Le chanteur Louis Bérubé du Parti libre et Rebecca Blaevoet du Parti vert clôturent le scrutin.