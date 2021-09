Moncton-Riverview-Dieppe: Ginette Petitpas Taylor réélue

Comme prévu dans les sondages, la députée libérale sortante, Ginette Petitpas Taylor a gagné ses troisièmes élections fédérales dans la circonscription Moncton-Riverview-Dieppe. Elle a obtenu environ 47% des voix, selon des résultats préliminaires.

«Je suis bien contente et très satisfaite, s’est réjouie Mme Petitpas Taylor entourée de seulement quatre membres de son équipe, à cause de la pandémie. Nous avons fait une belle campagne. Je travaille toujours comme si j’avais 1000 votes de retard.»

La députée libérale a comme priorité de gérer les conséquences de la COVID-19 sur les entrepreneurs, notamment ceux du secteur du tourisme pendant l’hiver. Elle souhaite des subventions salariales et des aides au loyer, par exemple, pour les plus touchés.

L’élue veut en second lieu contribuer à la lutte contre l’itinérance dans le Grand Moncton en s’occupant du manque de logements abordables ainsi que de services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

«Il faut plus de ressources aux provinces pour relever les problèmes de santé mentale, a dit Mme Petitpas Taylor pendant la campagne. À cause de la pandémie, il y a eu une augmentation de 20% des cas, alors qu’il y avait déjà des listes d’attentes pour recevoir des services.»

Mme Petitpas Taylor entend troisièmement s’attaquer au manque de main-d’œuvre. Elle espère qu’Immigration Canada embauchera plus de personnel pour le traitement des dossiers des nouveaux arrivants potentiels. Elle souhaite aussi faciliter la reconnaissance des acquis à l’étranger en travaillant avec les associations professionnelles.

«Le programme national des garderies à 10$ par jour permettra d’amener 250 000 personnes en plus sur le marché du travail, a-t-elle ajouté durant la campagne. Ça permettra aussi aux familles d’avoir plus d’enfants, parce que ça coûtera moins cher.»

La députée veut enfin aider à construire l’équivalent de l’Uniplex de Dieppe à Riverview, une piste cyclable allant de Shediac à la baie de Fundy et un centre d’interprétation sur la restauration de la rivière Petitcodiac.

La candidate du Parti conservateur, Darlene Smith, a obtenu environ 23% des votes selon les résultats préliminaires à 23h, lundi.

«C’est certainement un plaisir et un grand honneur de m’être présentée et d’avoir apporté quelques détails à propos de l’itinérance, qui nécessite toujours de l’action, a-t-elle déclaré. J’espère que les libéraux commenceront à collaborer avec le gouvernement et les députés de la province.»

Le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD), Serge Landry a attiré environ 18% des suffrages selon les résultats préliminaires.

«Je suis très fier, c’est un bon résultat même si j’aurais préféré gagner», s’est-il félicité en pensant peut-être au résultat de son parti aux précédentes élections fédérales dans la circonscription (12%).

La candidate du Parti populaire du Canada, Lorilee Carrier a rassemblé environ 7% des votes, selon les résultats préliminaires. Le candidat du Parti vert, Richard Dunn a obtenu à peu près 6% des suffrages.

Mme Petitpas Taylor a gagné avec 43% des votes en 2019 et avec 58% des suffrages en 2015 à Moncton-Riverview-Dieppe. Les libéraux remportent cette circonscription depuis 1988. Ils ont seulement perdu en 2011 face au conservateur, Robert Goguen.

La députée sortante a été whip adjointe du gouvernement du 20 novembre 2019 au 15 août 2021. Elle était aussi membre du bureau de régie interne de la Chambre des communes depuis le 4 décembre 2019 au moment du déclenchement des élections.

L’élue a également été ministre de la Santé du 28 août 2017 au 20 novembre 2019, secrétaire parlementaire du ministre des Finances du 28 janvier 2017 au 28 août 2017 et whip adjointe du gouvernement du 2 décembre 2015 au 29 janvier 2017.

Avant de faire le saut en politique en 2015, Mme Petitpas Taylor a cumulé plus 23 ans d’expérience en tant que travailleuse sociale. Cette diplômée de l’Université de Moncton a d’ailleurs été coordonnatrice du service aux victimes de la GRC Codiac. Elle a aussi travaillé pour l’Association canadienne pour la santé mentale à Saint-Jean.