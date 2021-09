Serge Cormier remporte une victoire décisive dans Acadie-Bathurst

Les électeurs d’Acadie-Bathurst ont encore une fois accordé leur confiance en masse à Serge Cormier. La circonscription demeure ainsi entre les mains du Parti libéral du Canada.

Les résultats finaux de l’élection dans Acadie-Bathurst n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse, mais M. Cormier était suffisamment en avance avec 12009 votes (61,6%) pour que ses opposants lui concèdent la victoire .

Le candidat Jean-Paul Lanteigne, du Parti conservateur, se trouvait en deuxième position avec 2610 appuis (13,4%), Mélissa Hébert, du NPD, en troisième position avec 2410 votes (12,4%). Kenneth Edward Langford, du Parti populaire du Canada, avait à ce moment récolté 1571 votes (8,1%). La Verte Rachel Johns (571 votes) et Richer Doiron, du Parti libre du Canada (318 votes) fermaient la marche.

Le député réélu était évidemment ravi de la tournure des événements.

«Il y a encore de grandes choses que je veux accomplir dans Acadie-Bathurst. Depuis 2015, on a obtenu des résultats incroyables avec le travail accompli avec les associations, les municipalités et ainsi de suite, et c’est sur cette lancée que je veux continuer», déclare-t-il.

La mise en place de garderies à 10$ par jour, la construction de logements abordables et travailler sur la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans la région depuis plusieurs années en raison du vieillissement de la population et de l’exode des jeunes font partie de ses priorités.

«Je peux vous dire que Serge Cormier sera très actif dans les prochains mois», ajoute-t-il.

Bien que des élections ne soient jamais gagnées à l’avance, la victoire à M. Cormier n’est pas vraiment une surprise. Au cours des premières semaines de l’élection, il a été le seul à mener une campagne sérieuse sur le terrain. Par exemple, outre Serge Cormier, Richer Doiron, candidat du Parti libre du Canada, a été le seul autre à avoir participé à un débat télévisé sur la chaîne Rogers.

Cependant, dans les dernières semaines de la campagne, des pancartes du candidat du Parti populaire du Canada, Kenneth Langford, de Mélissa Hébert, candidate du NPD et de Jean-Paul Lanteigne, candidat du Parti conservateur, ont tranquillement fait leur apparition un peu partout dans la circonscription.

La page Facebook de M. Langford a aussi été l’une des plus actives chez les autres candidats d’Acadie-Bathurst et on l’a vu prendre la parole lors de certains événements publics visant à dénoncer les mesures sanitaires, comme la mise en place du passeport vaccinal. Il a aussi rencontré le maire de Caraquet, Bernard Thériault.

La candidature de Rachel Johns, du Parti vert, a été un mystère depuis le début de la campagne. La page Twitter de l’avocate de formation ne fait aucunement mention de la campagne électorale, bien qu’elle ait publié un message le 3 septembre, et selon sa page professionnelle sur Linkedin, elle travaille pour une entreprise basée à Washington, aux États-Unis. La page Facebook du Parti vert dans Acadie-Bathurst n’a pas été mise à jour depuis 2019.

«Je l’ai dit à plusieurs reprises. J’aurais aimé avoir plus de débats avec les autres candidats. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé. Par contre, sur le terrain, les gens étaient très chaleureux et on m’a dit qu’on aimait mon travail. La confiance des électeurs me fait chaud au coeur.»

Comme tout ce qui se passe depuis 2020, la pandémie a marqué cette élection, même si elle a plus ou moins épargné la région jusqu’à maintenant. À ce chapitre, Serge Cormier a souhaité lancer un message à ceux qui hésitent toujours à se faire vacciner.

«C’est le temps de prendre vos responsabilités en main et de protéger vos communautés, vos familles et vos amis pour qu’on puisse retourner à la normale le plus rapidement possible. Les vaccins ont fait leurs preuves. Nos médecins, nos infirmières, nos travailleurs essentiels font un travail extraordinaire. Il faut donner un souffle à tous ces gens en faisant la bonne chose.»