COVID-19: 65 nouveaux cas et les hospitalisations continuent d’augmenter

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, mardi, 65 nouveaux cas de COVID-19, dont 20 dans la zone 4 (Madawaska-Victoria). Le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus continue de son côté d’augmenter, atteignant maintenant 24, dont 15 aux soins intensifs.

Les 65 nouveaux cas recensés mardi constituent le deuxième plus haut total quotidien dans la province depuis le début de la pandémie. Le triste record a été établi dimanche, avec 75 nouveaux cas.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a annoncé un total de 435 nouveaux cas, contre 214 pour les sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 103%.

Outre les 20 cas dans le Madawaska-Victoria, mardi, on note 15 nouveaux cas dans la zone 3 (Fredericton), 13 dans la zone 5 (Restigouche), onze dans la zone 1 (Moncton) et deux chacun dans les zones 2 (Saint-Jean), 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et 7 (Miramichi).

Sur les 65 nouveaux cas recensés mardi, plus de la moitié (39) concernent des Néo-Brunswickois âgés de moins de 29 ans.

Des cas positifs ont de plus été confirmés à l’école Marie-Gaétane (Kedgwick), à l’école Saint-Jacques (Edmundston), à la John Caldwell School (Grand-Sault), .

Le nombre de cas actifs se situe maintenant à 509 – un sommet. Il a plus que doublé en une semaine.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 160 dans la zone 3 (Fredericton), 131 dans la zone 1 (Moncton), 93 dans la zone 5 (Restigouche), 75 dans la zone 4 (Madawaska-Restigouche), 24 dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne), 17 dans la zone 2 (Saint-Jean) et 9 dans la zone 7 (Miramichi).

Un total de 24 personnes sont maintenant hospitalisées – un sommet dans la province depuis le début de la pandémie. Du nombre, 15 reposent aux soins intensifs, ce qui constitue aussi un nombre jamais vu.

Mardi, 77,9% des Néo-Brunswickois étaient doublement vaccinés, une hausse d’un dixième de point de pourcentage par rapport à la veille (soit 671 doses). Seules l’Alberta et la Saskatchewan font pire au pays.

Le N.-B. continue de prendre du retard par rapport à la moyenne nationale, qui se chiffrait mardi en milieu d’après-midi à 79,1%. Le 1er août, le N.-B. affichait pourtant une avance de 1,5 point de pourcentage sur la moyenne nationale.

La proportion de Néo-Brunswickois qui ont reçu une première dose de vaccin est maintenant de 86,6%, là aussi, en hausse d’un dixième de point de pourcentage par rapport à lundi. La moyenne nationale est de 85,8%.

Preuve vaccinale et masque

Mercredi matin, les gens seront tenus de montrer une preuve de vaccination afin d’accéder à certains événements, services et entreprises ainsi que de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. De plus, toute personne qui entre au Nouveau-Brunswick devra enregistrer son voyage à l’avance .

Les gens devront montrer une preuve de vaccination lorsqu’ils accéderont à certains services, lorsqu’ils se rendront dans certaines entreprises et lorsqu’ils prendront part à certains événements, y compris :