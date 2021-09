COVID-19: la situation s’améliore à l’Hôpital régional d’Edmundston

Après un début de semaine qui laissait présager le pire, la situation entourant la COVID-19 à l’intérieur des murs de l’Hôpital régional d’Edmundston s’améliore.

«Il n’y a pas eu d’admission liée à la COVID depuis dimanche. Il y a une impression de stabilité après avoir craint le pire au cours des derniers jours», a indiqué mardi le Dr John Tobin, chef de l’unité de médecine familiale de l’établissement de santé.

Sept patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés à Edmundston. Aux dernières nouvelles, trois d’entre eux se trouvaient aux soins intensifs.

«La majorité de ces patients ne sont pas vaccinés», a souligné le Dr Tobin.

Mardi matin, Vitalité faisait état de 12 patients COVID dans son réseau de santé et d’un taux d’occupation de 92.5% des lits des hôpitaux.

Dans l’ensemble de la province, 24 personnes sont maintenant hospitalisées – un sommet depuis le début de la pandémie. Du nombre, 15 reposent aux soins intensifs, ce qui constitue aussi un nombre jamais vu.

Employés

Le Réseau de santé Vitalité a de plus souligné que 16 de ses employés avaient été temporairement retirés de leur milieu de travail en raison de la COVID-19.

«À ma connaissance, il n’y a pas eu de retrait préventif d’employés à l’Hôpital régional d’Edmundston», se réjouit John Tobin.

Il a indiqué que le centre hospitalier est en mesure de répondre à la demande, tout en ajoutant que la situation peut parfois être compliquée.

«Il n’y a pas de service ayant été fermé et quelques lits sont disponibles. Il n’y a pas de débordements. Les gens qui se présentent à l’urgence et qui ne nécessitent pas de soins urgents pourraient toutefois devoir attendre un peu plus longtemps», a indiqué le médecin récemment honoré par le Réseau de santé Vitalité pour ses efforts de sensibilisation et de vulgarisation dans la lutte contre la COVID-19.

Le Dr Tobin a souligné qu’aucune chirurgie devant être effectuée à l’Hôpital régional d’Edmundston n’est reportée ou annulée.

« Il n’y aura pas non plus de transfert de patients comme ça s’est vu le printemps dernier», assure le chef de l’unité de médecine familiale.

«On flotte pour l’instant. Il faudrait une catastrophe et un afflux important de patients pour que ça soit trop compliqué. C’est stable pour le moment.»

John Tobin dit toutefois s’inquiéter de la hausse des cas de COVID-19 enregistrés à travers la province au cours des derniers jours.

«Il faut considérer le fait que dans ces nouveaux cas, les gens seront plus malades dans 7 à 10 jours. La situation pourrait donc changer dramatiquement la semaine prochaine», a confié le médecin qui craint de possibles débordements.

Le Dr Tobin salue la mise en place de nouvelles règles sanitaires dans la province, règles qui entrent en vigueur mercredi.

Selon lui, le retrait par le gouvernement durant la saison chaude de plusieurs mesures sanitaires pourrait bien expliquer la recrudescence des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

«Il aurait fallu ne pas oublier qu’un virus nous guettait, avec son variant Delta qui est extrêmement contagieux.»

John Tobin refuse de blâmer le comportement de la population pour cette hausse de cas de COVID.

«C’est le virus qui est le grand coupable et qu’il faut assassiner!», a ajouté le Dr Tobin.