Les Néo-Brunswickois ont voté pour le statu quo

Le portrait politique au Nouveau-Brunswick n’a pas connu de bouleversement majeur au lendemain des élections fédérales. Mais entre l’effondrement du Parti vert, le gain d’un siège par les conservateurs et les progrès enregistrés par le NPD et le Parti populaire, plusieurs tendances sont toutefois à souligner.

Dans au moins huit des dix circonscriptions, les électeurs de la province ont réélu le ou la député(e) sortant(e). Dominic LeBlanc, Serge Cormier, Ginette Petitpas Taylor, René Arseneault et Wayne Long pour les rouges, Richard Bragdon, John Williamson et Rob Moore pour les bleus sont tous reconduits pour un nouveau mandat.

Mardi, le seul changement de couleur confirmé concernait la circonscription de Miramichi-Grand Lake, où le conservateur Jake Stewart a repris le siège aux libéraux en devançant Lisa Harris. L’ancien ministre du gouvernement Higgs fera donc ses premiers pas sur la scène fédérale.

Dans la circonscription de Fredericton, la course est si serrée qu’il n’a pas encore été possible de déclarer un vainqueur, puisque le dépouillement de près de 3000 votes postaux ne commencera pas avant mercredi. Mardi après-midi, la candidate libérale et députée sortante Jenica Atwin menait de 501 voix face à la conservatrice Andrea Johnson.

Le politologue Roger Ouellette constate que la soirée électorale aura réservé peu de surprises.

«Les libéraux ont gardé leurs trois châteaux forts, les conservateurs ont gardé leurs trois châteaux forts», observe-t-il.

«On voit encore cette coupure entre le Nord francophone qui a voté massivement libéral et le Sud anglophone qui a davantage voté conservateur.»

Selon les résultats partiels et préliminaires fournis par les directeurs de scrutin, les libéraux ont récolté 41,9% des suffrages (contre 37,6% en 2019) tandis que 33,6% des électeurs ont donné leur voix à des candidats conservateurs (contre 32,8% en 2019).

Notons ici que ces résultats ne sont pas complets car la grande majorité des 23 140 bulletins de vote par la poste n’ont pas encore été décomptés.

Il n’est en tout pas trop tôt pour voir dans le Parti vert le grand perdant du jour. En 2019, le parti avait frappé un grand coup en obtenant son premier siège en Atlantique dans la région de Fredericton et en récoltant près de 17% des voix à l’échelle provinciale.

Cette fois, la formation d’Annamie Paul dégringole, n’obtenant le soutien que de 5,2% des votants. Dans la capitale provinciale, sa candidate Nicole O’Byrne est loin du compte et se place actuellement en quatrième position. Dans toutes les autres courses, les candidats verts terminent derrière ceux du Parti populaire du Canada.

À l’inverse, le NPD fait meilleure figure que lors du dernier scrutin fédéral. À l’exception de la circonscription de Madawaska-Restigouche, tous les candidats néo-démocrates accèdent à la troisième marche. Le parti dirigé par Jagmeet Singh n’a toutefois pas fait élire de député fédéral dans la province depuis la retraite d’Yvon Godin il y a six ans.

Comment expliquer ce renversement?

«C’est surtout le reflet de la déconfiture des verts, croit Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal. M. Singh n’a pas passé particulièrement de temps au Nouveau-Brunswick et je ne crois pas qu’il soit la variable dans ce changement. Ce sont plutôt les luttes intestines du Parti vert qui ont poursuivi Annamie Paul et qui ont eu des répercussions sur le vote.»

De son côté, le Parti populaire du Canada de Maxime Barnier est en nette progression, recevant près de 24 000 bulletins de vote au Nouveau-Brunswick, contre moins de 9000 entre 2019. La formation politique a surfé sur le mouvement d’opposition aux mesures sanitaires, estime Roger Ouellette, et est devenue un «poil à gratter» pour le Parti conservateur. «Le PPC a divisé le vote de droite», analyse-t-il.

Autre élément à relever, les Néo-Brunswickois se sont nettement moins mobilisés qu’il y a deux ans. Seulement 60,75% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes, alors que le taux de participation avait atteint 71,7% en 2019. Dans l’ensemble du pays, 58,44% des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote; c’est le plus bas taux de l’histoire du Canada.

Élections Canada précise que ces chiffres sont préliminaires et excluent les personnes qui se sont inscrites pour voter le jour même. Il faudrait jusqu’à une semaine aux directeurs de bureaux de scrutin pour en arriver à des chiffres finaux et officiels.