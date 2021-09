Moncton: l’itinérance effraie au parc Victoria

Un habitant de la rue Cameron, face au parc Victoria de Moncton, a témoigné du sentiment d’insécurité de sa famille et d’habitants de son quartier au conseil municipal de la Ville. Dereck Slattery a pointé l’itinérance comme cause du problème.

«C’est comme si les singes géraient le zoo en ce moment, parce qu’ils ont tout le pouvoir», a-t-il lâché à propos des sans-abri.

M. Slattery les a accusés de prendre des drogues, de porter des armes (comme des haches et des pistolets) et de se comporter de façon violente et obscène en public. Il pense qu’ils jouissent d’un sentiment d’impunité et qu’un environnement criminel les amène à commettre des vols et des recels.

«Je sais que vous avez affecté plus d’agents des arrêtés municipaux, ce qui est super pour gérer le problème d’itinérance, mais je suggère que la GRC ait plus de financements et d’effectifs sur le terrain, parce que la criminalité s’aggrave dans le quartier», a déclaré le citoyen.

En 2018, dans le Grand Moncton, il y avait seulement 116 agents de la GRC pour 100 000 habitants, un faible ratio en comparaison des autres villes canadiennes.

«Pendant la pandémie, l’entraînement s’est relâché et les congés étaient limités. Mais maintenant, nous devons rattraper ça. Nous n’avons donc pas tous nos membres disponibles au bureau», a indiqué de plus le surintendant par intérim du détachement Codiac, Ron DeSilva.

L’officier a néanmoins affirmé avoir affecté plus de gendarmes au centre-ville de Moncton dans les dernières semaines et avoir ajouté l’un d’eux à l’unité de police communautaire qui patrouille à pied avec des agents municipaux.

«Je ne m’oppose pas au renforcement des ressources policières. Mais j’essaye de comprendre ce que ça provoquerait, parce que je comprends que ça ne changera peut-être pas les choses, s’est de toute façon interrogé le conseiller municipal, Charles Léger. Si on accuse quelqu’un de trouble à l’ordre public, est-ce efficace?»

M. DeSilva a expliqué qu’un policier peut seulement mettre en détention un individu pendant une nuit le temps qu’il dégrise ou de traiter son infraction.

«J’encourage la participation à l’Association Citoyens en patrouille autour du parc Victoria», a en revanche lancé M. Léger à propos d’un regroupement de citoyens qui circulent dans les rues et signalent les activités suspectes.

Pour l’instant, les participants au projet pilote parcourent seulement certains quartiers du Grand Moncton depuis l’été 2020, munis de lampes de poche, de vestes fluorescentes et de téléphones intelligents. Le conseiller municipal souhaite un programme à plus grande échelle.

«On ne veut pas que les patrouilleurs s’acharnent sur les personnes vulnérables de notre société en se concentrant sur les sans-abri ou les personnes qui ont des problèmes de santé mentale», a toutefois prévenu en juillet le gestionnaire de l’unité de police communautaire de Codiac de la GRC, Éric Larose.

La conseillère Paulette Thériault a d’ailleurs pointé les inégalités économiques, qui risquent de s’aggraver à cause des conséquences de la pandémie de COVID-19, pour expliquer la montée de l’itinérance.

«Les refuges du centre-ville sont sûrement de grands contributeurs, a cependant soutenu le conseiller Shawn Crossman. Il y a d’autres villes du Nouveau-Brunswick qui envoient des itinérants à Moncton. C’est nos taxes, notre police et notre police qui doivent gérer et nettoyer ça quotidiennement. Ça doit cesser!»

Le désordre n’implique pas le crime

Les habitants du centre-ville de Moncton peuvent observer du désordre: ivresse sur la voie publique, bâtiments délabrés et mendicité, par exemple. Plusieurs citoyens ont exprimé leur peur au conseil municipal de la Ville à cause d’événements de ce genre ces derniers mois.

Or, une étude de 2018 parue dans l’Annual Review of Criminology montre que cette situation ne cause pas une augmentation des agressions. Les trois chercheurs qui l’ont menée n’ont en tout cas trouvé aucune preuve de l’hypothèse inverse après l’analyse de 96 travaux scientifiques.

Daniel T. O’Brien, Chelsea Farrell et Brandon C. Welsh ont en revanche indiqué que le désordre est un indicateur fort de futures augmentations de la violence et de l’usage d’armes à feu dans un quartier, selon une étude de 2015. Ils soulignent cependant que le désordre public a peu de liens avec le résultat. Ils préconisent le recours aux travailleurs sociaux et communautaires pour apaiser les conflits.

Les trois chercheurs ont par ailleurs précisé que certains types de désordres, les maisons abandonnées et les terrains vacants par exemple, rendent les activités criminelles plus simples quand elles existent déjà (cache et vente de drogues ou d’armes, par exemple).