COVID-19: Vitalité se prépare à une hausse des hospitalisations

Face à la montée des cas de COVID-19 des derniers jours, le Réseau de santé Vitalité rehausse son niveau d’alerte et met en place de nouvelles mesures préventives visant à préserver l’offre de soins et diminuer la pression sur le système de santé.

«Nous devons être prêts à faire face à une augmentation des hospitalisations de cas de COVID‑19 au cours des jours et des semaines à venir. Il est donc important que nous nous préparions et que nous nous assurions d’avoir la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement au besoin », a déclaré la Dre France Desrosiers, présidente‑directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

Les hospitalisations dûes à la COVID-19 sont en hausse dans la province depuis le début du mois.

Le 1er septembre, on comptait un trois Néo-Brunswickois hospitalisés dont un aux soins intensifs. Deux semaines plus tard, ces chiffres avaient grimpé à 12 et 7, respectivement. Mardi, soit six jours plus tard, ces données avaient doublé pour atteindre 24 et 15.

Parmi les mesures adoptées par le Réseau de santé Vitalité, notons que le taux d’occupation hospitalière sera diminué.

Cette mesure vise à réduire le nombre d’admissions pour atteindre un taux maximal d’occupation hospitalière de 85% de sorte à pouvoir libérer du personnel pour les patients atteints de la COVID‑19.

Les restrictions aux visites sont accrues et seules les personnes pleinement vaccinées depuis au moins 14 jours seront autorisées à visiter un patient.

Les mesures de dépistage préopératoire obligatoire seront de plus ajustées, particulièrement pour les patients non vaccinés.

Le contrôle à l’entrée des établissements et l’application de la totalité des mesures préventives recommandées par le bureau de la Santé publique, comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, seront renforcés.