Passeport vaccinal: première journée, premières embûches

Obligatoire depuis mercredi dans de nombreux lieux de rassemblement, l’implantation du passeport vaccinal ne s’est pas faite sans heurts au Nouveau-Brunswick. Chaque établissement semble composer à sa façon avec cette nouvelle mesure.

En raison de la hausse rapide des contaminations et des hospitalisations, les Néo-Brunswickois doivent maintenant présenter une preuve vaccinale pour accéder à plusieurs commerces et services non essentiels, tels que les bars, les arénas, les restaurants, les salles de sports, les cinémas, les foyers de soins ou les salles de spectacle.

Selon les établissements, la transition a été plus ou moins mouvementée. Plutôt que de contrôler le statut de sa clientèle, le restaurant Dixie Lee Shediac a fait le choix radical de fermer sa salle à manger et ne propose désormais plus que des commandes à emporter.

La gérante Anik Roy explique que cette solution est temporaire et sera réévaluée prochainement. Comme plusieurs autres restaurateurs, elle est confrontée à un manque criant de personnel. La nouvelle mesure constitue un fardeau trop lourd à ses yeux.

«Ça nous ralentirait trop dans notre travail quand ça devient plus occupé», souligne-t-elle.

«On ne savait pas comment les gens allaient réagir, on avait peur que ça crée de la frustration et on ne voulait pas créer un stress pour nos employés. L’équipe est déjà assez fatiguée par le manque de main-d’oeuvre et on ne voulait pas ajouter quelque chose de plus. Ça n’a pas été une décision facile à prendre…»

Le personnel du restaurant, composé en bonne partie d’élèves du secondaire, n’était pas prêt à se confronter à des clients qui pourraient être récalcitrants à la demande du document de vaccination.

«Ça ne leur tente pas de se faire crier dessus, on ne veut pas qu’ils retournent à l’école après avoir passé un mauvais moment au travail», exprime Anik Roy.

À Moncton, le propriétaire du Laundromat Expresso Bar, Marc Léger, a décidé de fermer ses portes pour quelques jours, le temps de laisser passer l’orage. Il juge que le gouvernement a donné trop peu de temps aux entrepreneurs pour se plier à la nouvelle restriction.

«Nous n’avons pas été bien guidés dans cette situation», affirme Marc Léger, qui préfère laisser à d’autres le soin de gérer

la confusion des premiers jours.

Il se demande encore comment mettre en application les exigences gouvernementales. «Je n’avais déjà pas le personnel pour rester ouvert aussi longtemps qu’avant la pandémie», souffle le propriétaire du bar. «Ça ne m’intéresse pas de faire la police, je n’ai plus l’énergie pour ça!»

Ailleurs, ce changement s’est fait plus en douceur. Derrière le comptoir du bar étudiant Le Coude, sur le campus de l’Université de Moncton, Édouard Lacroix ne s’inquiète pas outre mesure.

«Je suis convaincu que ça va bien se passer ici, la population étudiante est davantage portée à faire confiance à la science», commente le barman. Plutôt que de mobiliser un employé à plein temps à l’entrée, le bar a placardé des affiches un peu partout pour rappeler aux consommateurs de venir présenter leur certificat à leur arrivée.

«Il y aura seulement un videur pour les soirées plus achalandées», détaille Édouard Lacroix.

À deux pas de là, un agent de sécurité est posté devant l’entrée du restaurant universitaire Le Soixante-Trois et vérifie les documents de chaque client.

Ayoub Tahifa, un étudiant de deuxième année, est refoulé à la porte. Il n’a reçu qu’une dose de vaccin. «C’est le seul endroit où on peut se nourrir dans la journée. Manger, il me semble que c’est une activité essentielle», rouspète-t-il, dépité. «Je ne vois pas la logique, dans les résidences les gens sont collés et ça ne dérange personne!»

Sur le campus, tous ceux qui fréquentent le centre sportif (CEPS) devront eux-aussi se plier chaque fois à la vérification, même s’ils ont déjà présenté leur preuve de vaccination auprès de l’administration.

La vérification s’avère être moins pénible pour les habitués de la salle de gym Peak Fitness, à Dieppe. À part la création d’un registre, le passeport vaccinal ne change rien à l’organisation quotidienne mise en place par le propriétaire des lieux, Rick Léger.

«Depuis le début de la pandémie, nous faisons face aux restrictions les plus sévères, nos clients sont habitués aux règles qui vont et viennent», dit-il.

Le chef d’entreprise déplore toutefois les désabonnements de plusieurs sportifs non vaccinés. «Il y en a eu moins que je ne le pensais», confie Rick Léger. «Ils ont été respectueux, il n’y a pas eu de conflit.»

Il n’accueille pas pour autant la mesure de gaieté de cœur. «C’est décourageant mais on n’a pas le choix», ajoute-t-il, résigné.

Selon le gouvernement provincial, les Néo-Brunswickois devraient aussi être capables d’accéder à un code QR pouvant être affiché sur un téléphone dans environ trois semaines. Toute personne ou entreprise qui omet de se conformer aux nouvelles règles est passible d’une amende allant de 172,50$ à 772,50$.