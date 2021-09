Quatre autres groupes de syndiqués du gouvernement votent en faveur de la grève

Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP) a indiqué mercredi que quatre de ses sections locales ont voté en faveur d’une grève. Cette annonce porte à sept sur dix le nombre de groupes du syndicat prêts à débrayer. Les derniers votes se tiendront bientôt.

La section locale 1252, qui représente près de 11 000 travailleurs de la santé, terminera son scrutin le 25 septembre. Seules les sections locales 1190 et 5017, qui représentent plus de 1800 travailleurs, doivent encore afficher leurs dates de vote.

Les sections locales 1251 (services correctionnels, services en établissement et soins), 1253 (chauffeurs d’autobus scolaires, concierges, entretien et métiers), 2745 (personnel de soutien en éducation) et 1418 (travail social, réadaptation, thérapie et APCL) se sont déclarées favorables à une grève lundi.

Elles ont suivi la tendance établie la semaine dernière par les sections locales 1840 (sténographes judiciaires), 1866 (Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick) et 5017 (employés du NBCC).

«Nous serons prêts à faire grève en octobre, a assuré M. Drost. Ça aurait des conséquences importantes parce qu’il s’agit de 22 000 membres présents dans chaque secteur public de la province, en éducation, en santé, dans les services sociaux ainsi que les transports et la communication.»

Le Représentant syndical aux communications, Simon Ouellette, a toutefois précisé que certains syndiqués occupant des emplois essentiels devront rester au travail. Ces postes représentent par exemple 75% de ceux qui existent en services et soins institutionnels et 33% de ceux qui sont en Réadaptation, thérapie et APCL, selon lui.

«Nous avons la mission de faire tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que nos membres aient des salaires décents et équitables. Comment et quand ces actions auront lieu, je ne peux pas le dire pour l’instant», a par ailleurs déclaré le président du SCFP au Nouveau-Brunswick, Stephen Drost.

Il a précisé que les tactiques de la SCFP prendront plusieurs formes avant la grève complète.

«Ça peut commencer par des groupes qui disent ‘‘voilà notre convention collective, voilà la description de nos postes, nous ferons seulement ce que nous devons faire, pas plus: nous allons prendre notre pause pour dîner et nous allons commencer et terminer nos journées quand nous sommes censés le faire’’», a-t-il détaillé.

M. Drost a affirmé que les membres de son syndicat, sans convention collective depuis plusieurs années, ne veulent pas faire la grève, mais qu’ils y sont poussés par le gouvernement.

«Avec ce mandat fort, les travailleurs de première ligne demandent au premier ministre Higgs de les écouter attentivement. Les travailleurs du Nouveau-Brunswick sont les moins payés au Canada dans le secteur public. Ils veulent et méritent un accord équitable dès maintenant», a-t-il déclaré.

Le président du SCFP NB estime que ses membres ont perdu du pouvoir d’achat ces 15 dernières années.

«Les augmentations de salaire doivent être supérieures à celle du coût de la vie»,a-t-il martelé en citant la croissance de l’Indice des prix à la consommation de 4,1% d’une année à l’autre en août.

L’économiste Richard Saillant a toutefois rapporté que l’inflation à long terme prévue est de 2%.

Or, le gouvernement provincial a proposé 1,25% d’augmentation par an pendant quatre ans puis 2% par an les deux années suivantes en échange de concessions de la part du SCFP, après plusieurs rondes de négociations. Il a estimé que son offre coûterait environ 71 millions $ à l’État, tandis que celle du SCFP coûterait 158 millions $.

«Nous ne sommes pas là pour parler de concessions ni nous couper un bras pour avoir quelque chose de l’autre côté, a cependant prévenu M. Ouellette, en référence à la fin de l’allocation de retraite proposée par le gouvernement, par exemple. Nous voulons parler de salaires.»

Il a estimé que c’est la manière grâce à laquelle le gouvernement pourra régler la crise de recrutement et de rétention dans plusieurs secteurs de la fonction publique (la santé et l’éducation par exemple).