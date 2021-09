Vaccination: les chiffres le prouvent, la bonne volonté ne suffit pas

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Santé publique ont eu recours à toutes sortes de stratégies depuis le début de la pandémie de COVID-19 afin de faire augmenter les taux de vaccination. Si la carotte et le bâton se sont avérés efficaces jusqu’ici, l’idée de faire appel à la bonne volonté des citoyens a quant à elle été un échec retentissant.

Le 6 juin, le gouvernement de Blaine Higgs a brandi une carotte devant le nez des Néo-Brunswickois. Le message était clair: quand 75% de la population admissible aura été doublement vaccinée, les restrictions sanitaires seront abolies.

Fredericton misait alors sur le fait que, las de devoir porter le masque en public et de s’isoler 14 jours à la suite d’un voyage à l’extérieur de la province, les Néo-Brunswickois se rueraient en masse sur les vaccins. Et la stratégie a porté ses fruits.

Dans les deux semaines précédant l’annonce du 6 juin, une moyenne de 7788 doses de vaccin étaient dispensées chaque jour dans la province. Dans les quatre semaines suivant l’annonce, ce nombre a augmenté de 38% pour se chiffrer à 10 772.

La bonne volonté

Le 23 juillet, Blaine Higgs surprend tout le monde quand il annonce que toutes les restrictions sanitaires seront abolies plus tôt que prévu, soit le 31 juillet.

À ce moment, seulement 67,6% des Néo-Brunswickois admissibles étaient doublement vaccinés. En chiffre absolu, cela représentait 87 400 personnes qui n’avaient pas reçu la deuxième dose nécessaire pour atteindre l’objectif initial de 75%.

La carotte venait de disparaître. Les Néo-Brunswickois qui hésitaient à se faire vacciner n’avaient dorénavant plus de motivation (du moins, outre celle de se protéger du coronavirus). Et les résultats ont été catastrophiques.

Dans les deux semaines qui ont précédé l’annonce du 23 juillet, une moyenne de 8545 Néo-Brunswickois étaient vaccinés chaque jour. Dans les deux semaines qui ont suivi l’annonce de la fin à venir des restrictions, ce chiffre a chuté de 127% pour atteindre 3757.

Blaine Higgs a perdu son pari: la bonne volonté des citoyens n’a pas suffi a faire grimper les taux de vaccination.

Le bâton

L’été a passé et si les premiers jours de la phase verte n’ont pas résulté en une avalanche de nouveaux cas de COVID-19 dans la province, les choses ont pris une tournure pour le plus mal à la mi-août.

Pendant que les taux de vaccination stagnaient (du 1er au 15 août, le taux de double vaccinés n’a augmenté que de 3,6 points de pourcentage), les nouveaux cas d’infection se sont multipliés à un rythme qui n’avait pas été vu depuis avril.

Devant la dégradation de la situation sanitaire et l’entêtement de la population – surtout des jeunes âgés de moins de 40 ans – à se faire vacciner, Blaine Higgs n’a eu d’autre choix que de sortir le bâton.

Le 15 septembre, le premier ministre a annoncé qu’une preuve de vaccination serait maintenant nécessaire pour accéder à une panoplie de commerces et de services jugés non essentiels.

Ce fut la petite tape dans le dos dont avaient besoin bien des indécis pour enfin prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination.

À preuve: dans les deux semaines précédant l’annonce du 15 septembre, seulement 1234 doses de vaccin ont été, en moyenne, administrées quotidiennement dans la province. Dans les sept jours suivant l’annonce, ce nombre a connu une augmentation de 58% pour atteindre 1946.

Leçon de toute cette histoire? Si la Santé publique souhaite voir les taux de vaccination augmenter, le gouvernement doit intervenir et non pas se fier à la bonne volonté des citoyens.

Une éclosion pire qu’en Ontario

Pendant que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’en remettait à la bonne volonté des citoyens pour se faire vacciner, les cas de COVID-19 ont commencé à apparaître, puis à se multiplier dans la province. Résultat: la situation sanitaire du N.-B. est maintenant une des pires au Canada.

Mercredi, la Santé publique recensait 557 cas actifs de COVID-19, un sommet depuis de la pandémie.

Cela équivalait à 71 cas par 100 000 habitants, un chiffre plus élevé qu’en Ontario (39), au Manitoba (42), en Nouvelle-Écosse (13), à l’Île-du-Prince-Édouard (29) et à Terre-Neuve-et-Labrador (12).

Réalité qui aurait été impensable il y a deux mois à peine: la situation du Nouveau-Brunswick se compare maintenant avec celle du Québec, où on rapporte 75 infections à la COVID-19 par 100 000 habitants.

Comme c’est le cas presque chaque jour depuis un an, c’est en Alberta (472 cas par 100 000 habitants) et en Saskatchewan (399) où la situation est la plus critique.

La moyenne nationale est de 118 cas par 100 000 habitants. En Atlantique, elle est de 33. – AN