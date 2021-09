Les changements climatiques affecteront la santé à Moncton

La Santé publique du Nouveau-Brunswick étudie les conséquences des changements climatiques sur la santé de la population de Moncton, dans le cadre d’un projet pilote fédéral, ADAPTATIONSanté. Deux fonctionnaires ont fait un exposé préliminaire au conseil municipal de la Ville.

«Les changements climatiques exacerbent les vulnérabilités actuelles», a constaté la cheffe de projet du ministère de la Santé, Tracey Wade.

Son rapport indique que les populations à risque sont les personnes âgées, les nouveau-nés, les jeunes enfants, les nouveaux arrivants, les autochtones, les familles monoparentales ou à faible revenu, les personnes mal logées, les travailleurs extérieurs, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants.

«La météo extrême, bien sûr, est l’un des plus grands problèmes reliés aux dangers des changements climatiques», a indiqué Mme Wade.

Il n’y a eu que sept jours avec une température dépassant 30 degrés Celisus à Moncton en 1990. Il y en aura de 28 à 52 en 2080 selon des prévisions d’émissions de gaz à effet de serre. De même, il n’y a eu aucune journée où le mercure a dépassé 35°C en 1990. Il y en aura en revanche de trois à 11 en 2080.

«Le cycle de dégel annuel va changer beaucoup, a ajouté Mme Wade. Il va y avoir davantage de hauts et de bas dans les températures [pendant l’hiver], ce qui va avoir des conséquences en termes de glissades et de chutes, qui arrivaient seulement lors des premiers gels et au printemps.»

Une tempête survenant une fois par siècle en 2000 arrivera par ailleurs une fois tous les 10 ans en 2018 à Moncton, selon l’exposé du gouvernement. La ville compte également 150 résidences unifamiliales et 20 structures résidentielles à logements multiples (pour un total de 633 unités) se trouvant dans une zone inondable par la crue du siècle d’ici à 2100, d’après le document.

Les changements climatiques provoqueront en outre une augmentation du nombre de sécheresses, de fortes pluies et de contamination de l’eau par la bactérie E.Coli et les algues bleu-vert.

«Il y a beaucoup de menaces pour la sécurité alimentaire qu’on n’associe pas normalement aux changements climatiques, mais qui y sont vraiment liés», a d’ailleurs avancé Mme Wade, en citant par exemple les têtes de violon poussant sur un sol contaminé après des inondations.

Le Guide alimentaire en faveur de l’action climatique de l’organisme Aliments pour tous NB affirme aussi que la multiplication des vagues de chaleur et des sécheresses causera davantage de dommages aux cultures. Il ajoute que les changements climatiques ont déjà une incidence sur les systèmes alimentaires mondiaux, provoquant des pénuries et une hausse du prix des denrées.

Les personnes passant beaucoup de temps à l’extérieur (ouvriers, itinérants, etc.) auront enfin davantage de risques de contracter la maladie de Lyme, d’attraper le virus du Nil occidental et de développer des cancers de la peau ainsi que des maladies des yeux.

Ces conséquences potentielles, le gouvernement réfléchira aux façons de les atténuer en étudiant les manières de fournir à la population les moyens de s’adapter. Dans le cadre de ADAPTATIONSanté, il consultera des acteurs de la santé, des organismes de soutien aux personnes vulnérables, des élus, des fonctionnaires et des citoyens. Ses employés remettront à la Ville de Moncton un rapport final en mars 2022.