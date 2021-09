Moncton: la communauté se penche sur le problème d’itinérance

Le problème de l’itinérance n’en finit plus d’alimenter les discussions dans la métropole du Sud-Est. Jeudi, élus, entrepreneurs, professionnels de la santé, intervenants communautaires, travailleurs sociaux, résidents, gendarmes étaient réunis pour échanger sur cet enjeu complexe et imaginer des solutions.

Ce forum était organisé par la Chambre de commerce du Grand Moncton qui a créé cette année un groupe de travail communautaire sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville.

Alina Turner, présidente de HelpSeeker, un organisme œuvrant à la résolution de divers problèmes sociaux, a présenté les approches retenues dans plusieurs villes canadiennes. Concentrer les ressources sur les individus ayant des besoins complexes, privilégier une meilleure coopération entre les forces de l’ordre et des services sociaux ou encore privilégier de petits refuges plus facilement gérables sont autant de stratégies ayant fait leurs preuves, a-t-elle mentionné.

Les gendarmes Éric Larose et Christy Elliott, membres du Groupe de la police communautaire de Codiac, ont répondu aux citoyens qui jugent que la force policière ne dissuade pas suffisamment certains comportements tels que la consommation de drogue en public.

«90% des appels que l’on reçoit ne sont pas liés à des infractions criminelles, mais à des nuisances», a indiqué le sergent Larose. «On nous demande souvent pourquoi il n’y a pas d’arrestation. S’il n’y a pas de dommages faits à une personne ou contre une propriété, on doit relâcher la personne. Il y a une tendance à décriminaliser les personnes vulnérables.»

Liam Murphy, travailleur social, a pris la parole à son tour pour proposer une meilleure intégration des refuges aux systèmes de santé, afin de faciliter l’accès aux soins. Josée Cormier, intervenante de la John Howard Society, a plutôt montré du doigt l’accès difficile aux soins en santé mentale et en traitement des dépendances à Moncton.

«La liste d’attente est énorme, déplore-t-elle. Et dès qu’ils sortent du programme de désintoxication, il n’y a rien en place. Ils retournent au refuge et recommencent à zéro.»

Charles Burrell, fondateur de l’organisme de bienfaisance Humanity a quant à lui mis l’accent sur la nécessité d’une approche individualisée. Il s’inquiète également de la tendance à l’augmentation rapide des loyers. «J’ai parlé à une femme il y a trois jours qui a perdu son appartement après deux hausses de loyer, rapporte-t-il. Après deux semaines dans la rue, elle a consommé de la méthamphétamine. Elle n’avait jamais eu de problèmes de dépendance auparavant…»

La journée a aussi été l’occasion de mentionner les progrès réalisés. Rappelons que l’organisme Marée montante a obtenu 13,4 millions $ en fonds publics pour acquérir des propriétés en vue d’offrir un logis abordable à des sans-abri de la région. Sa direction prévoit de disposer de 35 appartements d’ici la fin de l’année et embauchera bientôt plusieurs gestionnaires de cas pour suivre les résidents dans leur cheminement. D’ici mars 2022, 157 unités de logement seront prêtes.

Dawn Wheadon, coordinatrice du Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton, estime que les initiatives menées dans la municipalité commencent à porter leurs fruits. Son organisme, qui tient une liste des personnes en situation d’itinérance, note que 129 d’entre elles ont pu être logées l’an dernier.

«Nous ne manquons pas de ressources. Notre système est en place. Nous connaissons les individus qui ont besoin d’aide, il faut que nos ressources ciblent les bonnes personnes. Il faudra s’assurer que les unités profitent aux personnes qui en bénéficieront le plus.»

Elle est d’ailleurs convaincue que Moncton est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif itinérance chronique zéro fonctionnelle, d’ici mai 2023. Cela signifie que l’itinérance n’est pas éliminée, mais qu’elle est plutôt rare, brève et non récurrente. «Si on peut travailler en collaboration, partager les efforts et discuter de nos faiblesses, nous avons de grandes chances de réussir», croit Dawn Wheadon.