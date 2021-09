COVID-19: Trois nouveaux décès, 78 nouveaux cas vendredi

La Santé publique a recensé trois nouveaux décès dans la province, ainsi que 78 nouveaux cas dans plusieurs zones de santé – un sommet depuis le début de la pandémie.

Si la tendance se maintient, la province atteindra 72 cas par jour en moyenne dès la semaine prochaine, et le nombre d’hospitalisations augmentera davantage – soit une de plus par jour – , a prévenu la médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell.

Une personne de 70-79 ans et une personne de 80-89 ans dans la zone 1 sont décédées du virus.

Une personne de 90 ans ou plus a perdu la vie dans la zone 4.

Parmi les nouveaux cas, 59 personnes – soit 76 % – ne sont pas pleinement vaccinées. Les régions les plus touchées sont celles de Fredericton (28 nouveaux cas), Edmundston (22) et campbellton (13). Il y a un seul nouveau cas dans Miramichi et aucun dans Péninsule-Bathurst.

Trente et une personnes sont hospitalisées en raison du virus, et 15 d’entre elles se trouvent à l’unité des soins intensifs. Aucune personne âgée de moins de 19 ans n’est hospitalisée. Il y a eu 76 rétablissements depuis jeudi. Il y a présentement 573 cas actifs.