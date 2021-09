COVID-19: 61 nouveaux cas samedi et un 53e décès

La Santé publique rapporte 61 nouveaux cas de COVID-19 samedi. Parmi ces 61 nouveaux cas, 52 personnes – soit 85% – ne sont pas pleinement vaccinées.

Trente-deux personnes sont hospitalisées en raison du virus, et 13 d’entre elles se trouvent à l’unité des soins intensifs. Aucune personne de moins de 19 ans n’est actuellement hospitalisée. Il y a présentement 580 cas actifs.

Une personne âgée entre 70 et 79 ans dans la zone 3 (région de Fredericton) est décédée, ce qui porte le nombre total de décès liés à la COVID-19 à 53 dans la province.

Il y a six cas dans la zone 1 (région de Moncton), quatre cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), 16 cas dans la zone 3 (région de Fredericton), 18 cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), neuf dans la zone 5 (région de Campbellton), six dans la zone 6 (région de Bathurst) et deux dans la zone 7 (région de Miramichi).

La Santé publique indique que 78,9% des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées contre la COVID-19 et que 87,7% ont reçu une première dose d’un vaccin.

Toutes les personnes admissibles du Nouveau-Brunswick peuvent prendre un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose 28 jours après avoir reçu leur première dose.

Rétablissement de l’état d’urgence

Le gouvernement provincial rappelle à la population du Nouveau-Brunswick que, en raison du nombre actuel d’hospitalisations liées à la COVID-19, l’état d’urgence a été rétabli et un arrêté obligatoire est maintenant en vigueur. Il comprend de nouvelles mesures visant à limiter les contacts, à garantir le maintien d’une distance physique et à exiger de certaines entreprises et certains événements qu’une politique de vaccination ou de dépistage sur le lieu de travail soit mise en place.

Rassemblements privés

Les rassemblements privés à l’intérieur peuvent inclure des personnes de votre foyer plus 20 contacts qui restent toujours les mêmes. Cette mesure ne s’applique pas aux entreprises, comme les restaurants, où les clients doivent présenter une preuve de vaccination complète ou d’exemption médicale.

Si vous organisez un rassemblement privé à l’extérieur, il n’y a pas de limite au nombre de personnes, mais la distanciation physique est requise.

Mesures de santé publique

Toutes les mesures de santé publique actuelles restent également en place, y compris le port obligatoire du masque dans les espaces publics intérieurs et l’obligation de présenter une preuve de vaccination complète pour accéder à certains événements, services et entreprises.

En outre, toute personne qui entre au Nouveau-Brunswick doit préalablement s’inscrire au Programme d’enregistrement de voyage du Nouveau-Brunswick.