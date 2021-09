Un rassemblement sur l’urgence climatique à Fredericton

Un peu plus d’une centaine de personnes se sont réunies sur la pelouse de l’Assemblée législative, à Fredericton, pour exhorter les gouvernements à trouver une solution aux changements climatiques.

L’événement a réuni des groupes environnementalistes, des membres de syndicats, des activistes et des politiciens.

«L’objectif est de mettre la pression sur le gouvernement pour agir sur la crise climatique et pour lui montrer qu’il y a plusieurs gens pour qui c’est un enjeu urgent», dit Ann McAllister, une des organisatrices du rassemblement.

L’événement s’inscrit dans le cadre d’une série mondiale de manifestations prenant place le 24 septembre pour réclamer la justice climatique.

Tracy Glynn, l’une des organisatrices, explique que les changements climatiques affectent certains groupes de façon démesurée, comme les peuples autochtones et les personnes en situation de pauvreté.

Toutefois, ces personnes pourraient aussi subir les impacts des mesures mises en place pour lutter contre les changements climatiques.

Elle est d’avis que les gouvernements doivent tenir compte de cela en élaborant des solutions pour le climat.

«Il y a des solutions mises de l’avant qui ont des répercussions sur les gens à revenu fixe. Normalement, on demande une hausse des prix du pétrole et du coût de l’électricité, mais on doit aussi être conscients que cela affecte les gens, et que toute solution au problème des changements climatiques doit être juste, et elle ne doit pas causer de tort à ces gens-là.»

Elle estime que les solutions proposées doivent éviter de créer des «anti-environnementalistes» en ayant un impact disproportionné sur certaines populations défavorisées.

«Après tout, on veut tous protéger nos terres et nos sources d’eau, et avoir un climat sécuritaire.»