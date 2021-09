Chasse à l’orignal: près de 23% moins de bêtes tuées que l’an dernier

La chasse à l’orignal s’est close en fin de semaine et beaucoup moins de chasseurs sont ressortis de la forêt avec un trophée que l’an dernier.

Il s’est tué près de 23% de moins d’orignaux durant la saison de la chasse à l’orignal cette année comparativement à la saison de 2020.

C’est ce que confirment les données préliminaires compilées par le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie.

Cette saison, le quota de prise avait été fixé à 4817 animaux. En tout, cette année, 56 423 Néo-Brunswickois ont postulé pour un permis et de ce nombre, 3024 orignaux auraient été récoltés.

La baisse est notable. En 2020, un total de 3905 bêtes ont été abattues, soit 218 de plus que l’année précédente. Avec un tel nombre d’orignaux abattus, le pourcentage de réussite avait atteint 81,4%.

Cette année, la baisse correspond à 881 orignaux, ce qui représente un taux de réussite de 62,7%.

Toujours selon les chiffres fournis, certains secteurs – dont ceux du centre et du sud de la province – auraient vu fondre de plus de 40% la quantité d’orignaux enregistrés.

Dans le Nord, la baisse est moins prononcée, mais elle demeure néanmoins importante quant à la somme totale puisque c’est là que sont abattus le plus grand nombre de bêtes.

Au bureau d’enregistrement communautaire de Kedgwick par exemple, on dénombre cette année 120 enregistrements, ce qui se situe dans la norme.

– Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

«L’orignal ne sort pas»

Responsable du bureau des Ressources naturelles de Campbellton, Bruno Pelletier confirme la tendance à la baisse annoncée par la province. À son poste d’enregistrement, 182 orignaux ont défilé cette année, soit 78 de moins que l’an dernier.

Ce dernier blâme principalement la météo pour cette récolte moins abondante.

«La température n’était pas propice du tout à la chasse. Il n’y avait pas de gelée la nuit et c’était beaucoup trop chaud en journée, même tôt le matin. Quand il fait 27°C en forêt, comme ce fut le cas la semaine dernière, l’orignal ne sort pas. Il va peut-être répondre aux calls des chasseurs, mais il est plus paresseux, il ne va pas s’aventurer bien loin», souligne le garde forestier.

Plusieurs chasseurs ayant eu la main heureuse lui ont d’ailleurs confirmé avoir vu moins de bêtes cette année en raison du beau temps.

«En parlant avec eux, ça fait pas mal consensus. Le problème ne semble pas tant la quantité d’orignaux, mais plutôt le fait qu’ils demeurent plus en profondeur dans la forêt, plus au frais. Il fallait donc, de façon générale, s’aventurer plus loin pour trouver sa proie», raconte-t-il.

Ce dernier soutient par contre qu’il faut mettre les choses en perspective. «L’an dernier, c’était une très grosse année, une année record même. Quand on fait une moyenne de la récolte d’orignaux durant la chasse sur les dix dernières années, la différence est beaucoup moins frappante. Ça ressemble du coup à une année ordinaire», dit-il.