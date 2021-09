Dieppe: un centre-ville en pleine mutation

Les immeubles ultramodernes poussent comme des champignons au coeur de Dieppe. La cité acadienne profite actuellement de la transformation rapide de son centre-ville, qu’elle espère voir devenir toujours plus vivant.

Les projets de construction s’enchaînent autour de la Place 1604 et le cœur de Dieppe ressemble de plus en plus à un centre-ville.

Alexandre Girard, urbaniste au Service de planification et développement, estime que la vision de la municipalité d’un «centre-ville dynamique, à échelle humaine et dédié aux piétons» est en bonne voie de se concrétiser. «On voit une accélération du développement», confirme-t-il.

De nouveaux immeubles d’habitation comme la Place Évolution le long de la rue Champlain ont fait leur apparition cette année. De nouveaux commerces se sont installés récemment, à l’image du restaurant et de la pâtisserie l’Atelier Tony’s sur la rue du Marché. «C’est exactement le genre d’entreprises, avec une terrasse et un aménagement paysager, qui peuvent rendre le quartier intéressant pour les piétons», décrit Alexandre Girard.

Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe, attribue l’effervescence dans le centre névralgique de la municipalité aux investissements réalisés au cours des dernières années.

«Nous avons atteint une masse critique, il y a désormais suffisamment d’éléments pour attirer les regards, l’intérêt des commerces et des investisseurs», observe-t-il.

Récemment, le groupe immobilier DuParc a annoncé l’édification d’un immeuble de quatre étages au coin de la rue Champlain et de la rue du Marché d’ici l’automne 2022. Le projet, nommé Terrasses du Marché, comprendra un espace de stationnement sous-terrain, deux étages dédiés à des commerces et des bureaux et deux étages résidentiels incluant 14 appartements luxueux et leurs grandes terrasses.

Ce type de développement permettra d’apporter de l’activité au centre-ville toute la journée, se félicite Louis Godbout. «Un immeuble à usage mixte qui associe le commercial au résidentiel, avec du stationnement sous-terrain, c’est ce qu’on veut pour avoir un centre-ville vivant et dense.»

Dans son plan directeur pour le centre-ville publié en juin 2017, Dieppe entendait faire plus de place au résidentiel au cœur du centre-ville et donner envie aux citoyens d’y passer du temps. On déclarait alors vouloir œuvrer à «la mise en place d’une expérience piétonne intéressante et attirante du centre-ville, tout en amenant les gens à délaisser leurs véhicules pour profiter davantage des attraits du centre-ville, soit ses rues, ses parcs et ses commerces et services en nombre croissant».

«Le fait de bénéficier de services tels que des magasins, restaurants, bars et cafés près les uns des autres aide à favoriser la marche, le flânage et ainsi à accroître la durée de présence au centre-ville. Dieppe devait tendre à attirer une grande variété de commerces de détail et de restauration de façon à maintenir l’activité et le dynamisme pendant le jour mais aussi en soirée», soulignait ce document.

La ville a tenté de guider le développement dans cette direction par le biais d’incitatifs visant notamment la densification du centre-ville. Un promoteur peut par exemple recevoir une subvention de 35,75 $/m2 pour la construction d’un bâtiment de plus de cinq étages dans les deux zones les plus centrales de Dieppe.

Un autre incitatif encourage la construction de stationnements intérieurs, avec un coup de pouce de 10 000$ par place souterraine. Il s’agit d’éviter les immenses étendues d’asphalte que l’on retrouve en particulier au centre-ville de Moncton et qui occasionnent des coûts supplémentaires pour la municipalité.

D’autres chantiers de taille pourraient suivre. L’aménagement de l’îlot Gauvin, un quadrilatère situé entre les rues Gauvin, du Marché, du Collège et Champlain, se retrouve en tête des priorités. Un terrain reste également disponible sur la rue Champlain, juste à côté de l’Hôtel de Ville.

«Il reste à connecter le centre-ville au réseau de sentiers, par exemple pour pouvoir se rendre de la Place 1604 au sentier riverain le long de la rivière Petitcodiac, mentionne également M. Godbout. Il faudra créer une connexion plus facile de l’UNIplex de Dieppe au reste du centre-ville.»

Le plan d’aménagement adopté en 2019 prévoit aussi la construction d’une voie de contournement du centre-ville destinée à alléger la circulation automobile. Celle-ci ferait le lien de la rue du Collège jusqu’à l’avenue Acadie pour ensuite joindre l’intersection des rues Paul et Champlain.

À Dieppe, la valeur des permis de construction accordés lors des huit premiers mois de 2021 s’élève à presque 61 millions, soit près de 12 millions de plus que pendant cette même période en 2020. Selon le directeur général d’Expansion Dieppe, cette tendance devrait de se poursuivre au cours des prochains mois.