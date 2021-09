Le Salon du livre de la Péninsule annulé, à l’exception de quelques activités virtuelles

Bien que la programmation ait été dévoilée la semaine dernière, voilà que l’explosion du nombre de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick oblige le conseil d’administration du Salon du livre de la Péninsule acadienne d’annuler l’événement dans sa forme régulière, prévu au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan la semaine prochaine.

Cependant, l’équipe espère organiser quelques activités virtuelles. Plus de détails seront dévoilés dans les jours à venir.

La tournée scolaire virtuelle dans les écoles du District scolaire francophone Nord-Est est aussi maintenue avec les 12 écrivains et écrivaines pour jeunes et les élèves pourront toujours prendre connaissance des livres qui leur ont été remis par le Salon du livre de la Péninsule acadienne

L’annulation est motivée par la 4e vague de la pandémie et on veut éviter d’exposer le public et les nombreux bénévoles au coronavirus.

«Nous ne voulons en aucun cas mettre davantage à risque la population par un rassemblement intérieur. Nos pensées vont vers les travailleurs de la santé qui subissent présentement une forte augmentation de cas dans le système de santé», affirme le président du conseil d’administration, Denis Mallet.

On encourage aussi les amateurs de la lecture, les parents et les familles à se diriger vers les librairies de notre région, ou dans les bibliothèques publiques, et à se procurer de livres.