Conflit de travail: l’opposition veut un médiateur pour éviter la grève

L’opposition officielle libérale du N.-B. demande au premier ministre Blaine Higgs de nommer un médiateur indépendant pour régler le conflit de travail qui oppose le gouvernement provincial au Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B.

La mise en place d’un processus de médiation est nécessaire pour éviter une grève ou d’autres moyens de pression de la part du syndicat, selon le chef intérimaire du Parti libéral, Roger Melanson.

«Le gouvernement Higgs a créé une autre crise – cette fois, il a poussé les syndicats du secteur public au bord du gouffre et ne leur a laissé d’autre choix que de tenir un vote de grève.»

Des milliers de travailleurs représentés par différentes unités de négociation du syndicat ont voté à plus de 90% en faveur d’une grève au cours des dernières semaines.

Sept des dix groupes de négociation du syndicat ont maintenant voté en faveur d’une grève

Le SCFP entend annoncer mercredi matin le résultat du vote dans la section 1252, le Conseil des syndicats hospitaliers du N.-B., qui représente environ 10 000 travailleurs des hôpitaux du N.-B.

«Au minimum, un médiateur indépendant devrait être nommé immédiatement et ramener les parties à la table de négociation afin d’éviter d’autres perturbations et une grève potentielle. Je sais que la plupart des travailleurs et travailleuses préféreraient se présenter au travail plutôt que de franchir le piquet de grève», a affirmé Roger Melanson par voie de communiqué.