Des écoles submergées par les éclosions 

Trois semaines après la rentrée, pas moins de 52 écoles néo-brunswickoises sont concernées par des cas de COVID-19. C’est plus qu’au cours de toute l’année 2020-2021. La situation est particulièrement critique pour le District scolaire francophone Nord-Ouest qui a décrété l’enseignement virtuel pour quatre de ces établissements faute de pouvoir remplacer le personnel absent.

Depuis le 7 septembre, des cas ont été confirmés dans 52 écoles et 24 garderies éducatives à travers la province. Lors de l’année scolaire précédente, seules 50 écoles avaient été touchées.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest gère actuellement des éclosions dans 7 de ces 18 écoles: l’école Mgr-Martin et la polyvalente Alexandre-J.-Savoie à Saint-Quentin, l’école Marie-Gaétane à Kedgwick, la polyvalente Thomas-Albert à Grand-Sault, l’école Mgr-Lang à Drummond, l’école de Saint-Jacques et l’école Carrefour de la jeunesse à Edmundston.

La recrudescence de cas empêche un grand nombre d’enseignants de se rendre au travail. «Ça met un stress énorme sur le système scolaire», s’inquiète le directeur général du district, Luc Caron, qui évoque des «statistiques alarmantes».

«On avait eu 15 cas l’année dernière, nous en sommes à 22 cas au bout de trois semaines. Ça crée beaucoup de contacts étroits. Des centaines d’élèves ont reçu des consignes d’isolement de la Santé publique.»

À Kedgwick, 101 des 185 élèves de la maternelle à la 8e année étaient placés en isolement à la maison ce lundi. «C’est du jamais vu», commente M. Caron.

«Nous sommes en manque de ressources humaines pour remplacer les absences. On a commencé l’année avec des listes de suppléances assez minces. Cette pression supplémentaire nous amène à des décisions difficiles.»

Les trois établissements scolaires de la région de Kedgwick et Saint-Quentin, tout comme la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault ont dû passer à l’enseignement virtuel faute de remplaçants disponibles. Leurs cas seront réévalués à la fin de la semaine. Plusieurs trajets d’autobus ont également été annulés.

«On travaille fort avec les gens de la Santé publique. Ils font un travail exceptionnel, mais ils sont simplement débordés par la situation, constate Luc Caron. On travaille avec le ministère de l’Éducation pour trouver d’autres façons de gérer la pandémie dans nos écoles, parce qu’il est clair et net que les processus mis en place en début d’année ne fonctionnent pas pour notre district.»

Il assure que l’objectif demeurera de maintenir les établissements ouverts autant que possible et de maintenir «un environnement d’apprentissage aussi normal que possible» pour les élèves.

Depuis le 3 septembre, les Néo-Brunswickois âgés de 19 ans et moins représentent le tiers du nombre total de cas dans la province.

Dans le District scolaire francophone Sud, les écoles Donat-Robichaud à Cap-Pelé, Champlain à Moncton et Anna-Malenfant à Dieppe ont fermé leurs portes en ce début de semaine à la suite de tests positifs. Des cas ont aussi été signalés dans les écoles Saint-Henri à Moncton et Sainte-Thérèse à Dieppe, ainsi qu’à la polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac.

Chaque fois, l’école ferme ses portes pour au moins une journée afin de procéder au traçage des cas. Aucun enseignement n’est assuré pendant cette «journée opérationnelle».

«Quand les élèves doivent s’isoler pendant plusieurs jours, on a des équipes chargées d’assurer la continuité des apprentissages, par des trousses d’apprentissage, de la lecture, un contact à distance», décrit Monique Boudreau, la directrice générale du DSFS.

Pour les plus grands, un outil technologique est remis aux élèves en isolement afin qu’ils puissent se brancher de 60 à 90 minutes par jour pour une rencontre de suivi avec le personnel enseignant.

Monique Boudreau note que la pénurie de suppléants commence à se faire ressentir sérieusement.

«Cette vague est plus difficile à gérer, on nous ajoute des cas presque tous les jours et le nombre de membres du personnel placé en isolement est plus élevé», souligne-t-elle. «On devra réajuster les plans si la situation continue de se détériorer.»

«On vit depuis la semaine dernière une des périodes les plus difficiles qu’on ait connues dans les écoles», confirme Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants du N.-B. (AEFNB)

«Il y a une certaine confusion quant aux consignes du gouvernement, les communications ne sont pas toujours claires. On transforme parfois les enseignants en source d’information auprès des parents sans qu’ils aient les outils nécessaires pour jouer ce rôle.»

Le recours aux tests rapides à l’étude

S’ils occasionnent des inconvénients pour les familles, les longs temps d’attente avant de recevoir le résultat d’un test COVID-19 complique aussi la tâche des autorités scolaires, reconnaît le directeur général. Parents et membres du personnel doivent patienter jusqu’à huit jours.

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé depuis quelques jours au déploiement graduel de 155 000 tests rapides de dépistage dans près de 1600 écoles des régions où les risques d’éclosion sont plus grands. Leur but est de permettre de tester rapidement les élèves qui développent des symptômes à l’école et ainsi d’éviter de les renvoyer à la maison ou de fermer des classes.

Mardi, le premier ministre Higgs a confirmé que le recours aux tests rapides «est à l’étude». «Nous cherchons comment nous pouvons les utiliser au mieux, précise-t-il. Et je dirais que dans les semaines à venir, vous aurez l’information à ce sujet car nous y voyons un moyen majeur pour nous permettre de tester les enfants et de les garder à l’école.»

Jusqu’à présent, le Nouveau-Brunswick n’a utilisé qu’une infime partie des 1,15 million de tests rapides fournis par le gouvernement fédéral. La Santé publique se montre prudente face à ces tests, car s’ils permettent de repérer les individus les plus contagieux. Ils peuvent donner beaucoup de faux positifs dans certaines circonstances, ce qui oblige de nombreuses personnes à s’isoler pour rien.

80% du personnel scolaire a été vacciné

D’après des chiffres du ministère, 20% des employés des écoles de la province (personnel enseignant et administratif, aides-enseignants, concierges et chauffeurs d’autobus) n’avaient pas reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 en date du 24 septembre. Parmi les employés non vaccinés, on retrouve «ceux qui ne peuvent pas être vaccinés à cause d’exemptions pour raisons médicales, les employés qui n’ont pas encore fourni de preuve de vaccination et ceux qui attendent de recevoir leur deuxième injection.»

Au District scolaire francophone Sud (DSFS), les employés non vaccinés doivent passer trois tests de dépistage rapide hebdomadaires dès leur arrivée sur leur lieu de travail avant que ne débute leur journée et avant tout contact avec les élèves. Il ne s’agit pas d’heures de travail rémunérées. À la suite d’un résultat positif, ces employés doivent aussi subir un test de dépistage PCR de la Santé publique. Les employés, vaccinés ou non, qui présentent des symptômes de la COVID-19 et qui doivent s’absenter du travail afin de se soumettre à un test administré par la Santé publique doivent puiser dans leurs congés de maladie pour la durée de leur absence. Les employés ayant reçu pour consigne de s’auto-isoler continuent d’être payés et ce peu importe leur statut vaccinal. Lorsqu’un établissement est fermé à la suite d’un cas confirmé, les enseignants vaccinés doivent se rendre à l’école tandis que ceux qui n’ont pas reçu les deux doses sont tenus de rester à la maison.

D’après des chiffres fournis par le DSFS, plus de 90% du personnel des écoles de ce district est entièrement vacciné.

Nathalie Brideau, la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick, estime que la politique de vaccination obligatoire est source de tensions au sein des équipes éducatives.

«Il faut gérer la division qui s’est créée entre vaccinés et non-vaccinés, dit-elle. C’est ce qu’on voulait éviter en proposant la mobilisation plutôt que l’obligation vaccinale. Quand ça va mal, on cherche des coupables.»

– Avec la collaboration du journaliste Justin Dupuis