La première bouteille de vin néo-brunswickoise a 20 ans

Quand deux immigrants, français et allemand, se sont serrés la main et se sont fait confiance, il y a plus de 20 ans, ils ont donné naissance à la viticulture et à la réalisation de la première bouteille de vin au Nouveau-Brunswick.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les deux immigrants en question, Serge Maury de la ferme Maury à Saint-Édouard de Kent, et Verner Rosswog, de Baie-Verte, n’ont pas eu l’occasion de souligner la chose en juillet 2021. Si M. Maury prend le temps de le faire aujourd’hui, c’est surtout pour rendre hommage à celui qu’il qualifie d’ami, Verner Rosswog, qui commence à être «très âgé avec son épouse».

C’est aussi pour souligner l’apport important des immigrants.

«Beaucoup d’immigrants ont apporté beaucoup de choses au Nouveau-Brunswick, mais il y a très peu de reconnaissance, affirme M. Maury. Quand on a fêté les 10 ans, c’est le Consul de France qui avait fait une petite plaque pour souligner le fait qu’on fabriquait du vin.»

Pour souligner les 20 ans, M. Maury a l’intention de remettre le grade de Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole de la République Française à son bon ami Verner Rosswog.

«C’est pour le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous. Car si aujourd’hui il y a de la viniculture au Nouveau-Brunswick, et bien c’est lui le précurseur. C’est lui qui a commencé à faire des boissons alcoolisées. Ils sont partis de rien.»

Selon M. Maury, la beauté de la chose c’est que M. Rosswog est Allemand et il ne parle qu’anglais, alors que M. Maury ne parle que français. «Quand tu as des gens qui sont bien intentionnés, on réussit toujours à communiquer.»

La famille Maury s’est établie en 1994 dans le comté de Kent en achetant la ferme.

«Il a fallu défricher, car c’était une ferme qui avait été relativement abandonnée. Il a fallu lever la grange, couler les dalles de ciment, refaire toute l’installation, planter des vignes.»

L’été 2022 sera la dernière année de production pour la Ferme Maury. Le propriétaire est déjà à la recherche d’un acheteur potentiel.