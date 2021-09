Le Réseau Vitalité accusé d’avoir «stigmatisé» les travailleurs de la santé du Restigouche-Ouest

«Avec toute la désinformation qu’il y a autour de nous et contre laquelle nous luttons depuis le début de la pandémie, est-ce qu’on peut se permettre de lancer comme ça en l’air des chiffres non vérifiés?»

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, n’a pas du tout aimé que l’on dévoile le taux de vaccination des travailleurs de la santé œuvrant à l’hôpital l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph, d’autant plus que le chiffre avancé était alors erroné.

Jeudi dernier, durant la session d’information de la COVID-19, la PDG du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, a laissé échapper cette statistique concernant le taux de vaccination du personnel de l’hôpital de Saint-Quentin. Elle a affirmé, avec assurance, que 40% seulement du personnel étaient pleinement vacciné. Après vérification toutefois, il apparaît que ce taux datait de deux semaines et que le véritable se chiffrait plutôt à 64,4%.

Outre le fait d’avoir propagé un chiffre erroné, ce qui dérange Mme Somers c’est qu’en le dévoilant ainsi publiquement, la PDG de Vitalité a ni plus ni moins pointé du doigt – pour ne pas dire stigmatisé selon la mairesse – les travailleurs de la santé de sa région.

«Elle n’avait pas à faire ça, c’est insultant. Elle n’a pas donné ce genre d’information lorsque l’hôpital de Moncton était aux prises avec une éclosion, non plus pour ceux de Campbellton ou d’Edmundston. Pourquoi nous, pourquoi maintenant? Si Mme Desrosiers veut s’amuser à donner les taux de vaccination, qu’elle donne ceux de tous ses établissements et non celui d’un seul afin de le faire mal paraître», souligne Mme Somers, non sans ajouter que depuis le début de la pandémie, le gouvernement invite la population à faire preuve de compassion et à ne pas porter de jugement. «Mais je ne retrouve ni cette compassion ni cette réserve chez Vitalité en ce moment», dit la mairesse.

Cette dernière va même jusqu’à suggérer que cette déclaration de la PDG de Vitalité aurait été faite intentionnellement afin de dévier l’attention du public sur un problème beaucoup plus sérieux, soit la réduction temporaire (une semaine) des heures d’opération du service d’urgence de l’hôpital restigouchoise.

Qu’à cela ne tienne, même avec le taux corrigé à 64,4%, l’HDSJ est loin de la moyenne du réseau qui se situait la semaine dernière à un peu plus de 88%.

Attendu que le taux de vaccination à l’HDSJ était d’environ 40% il y a deux semaines seulement (donc en pleine période d’éclosion) et que celui-ci traîne toujours une vingtaine de points derrière la moyenne provinciale, y a-t-il vraiment matière à se réjouir? À ce sujet, Mme Somers admet qu’elle aurait préféré voir des chiffres supérieurs.

«La bonne nouvelle c’est qu’on est en train de reprendre le terrain perdu, mais on n’avait pas à se le faire dire par la PDG. On demande mon opinion sur ce que je pense de ce taux de vaccination, mais en fait on se trompe de personne, car ce sont les employés de Vitalité, pas les employés de la Ville. C’est à Vitalité de répondre: qu’allez-vous faire pour corriger la situation, pour augmenter le taux de vaccination dans vos établissements?», lance-t-elle à Mme Desrosiers.

Interpellez à ce sujet, Vitalité n’a pas donné suite à nos demandes.

Des appuis

Le groupe Égalité santé en français a également senti le besoin de réagir à la polémique, qualifiant la déclaration de Mme Desrosiers d’inacceptable.

Selon son président, Carmin Martel, la correction apportée par Vitalité concernant le taux de vaccination ne change rien au fait qu’une statistique erronée a été utilisée, et ce, afin de cibler un seul hôpital. Se portant à la défense des employés de l’établissement, il s’interroge sur les motivations qui ont poussé la PDG à agir de la sorte.

Au sein du Comité d’Action citoyenne du Restigouche-Ouest, on avoue aussi avoir été surpris par l’énoncé de Mme Desrosiers.

«Faire une telle déclaration publiquement n’est certainement pas un exemple de leadership et de compassion envers le personnel de notre hôpital qui se dévoue en ces temps difficiles. Nous sommes de tout cœur avec le personnel médical, infirmier et de soutien qui travaillent fort et qui méritent notre soutien», a souligné M. Martel.