Le thon rouge est de retour au large de la Péninsule acadienne

Tous les pêcheurs aiment raconter des histoires – réelles ou inventées – de prises spectaculaires, mais dans le cas de James Stewart, elles sont vraies. Il y a quelques jours, le pêcheur de Miscou a capturé un énorme thon rouge de 670 livres au large de la Péninsule acadienne.

Et ce n’est pas tout. Il y a quelques semaines, il en a pêché un de 750 livres.

Selon Pêches et Océans Canada, la région du golfe du Nouveau-Brunswick comptait 102 permis de pêche au thon rouge en 2017, mais en réalité, le nombre d’individus qui pratiquent cette pêche serait beaucoup moins élevé. James Stewart fait partie de ce groupe de passionnés qui croient dans le potentiel de l’industrie.

«J’ai 44 ans et je pêche depuis l’âge de 17 ans. Mon père pêchait le thon dans les années 1980. Quand il est décédé en 2011, j’ai hérité de son bateau et de ses permis.»

Depuis une dizaine d’années, il remarque une hausse du nombre de «roi des océans» dans les eaux de la Péninsule acadienne.

«Les thons, il y en a en masse. Il y en a de plus en plus à Miscou chaque année. On en voit aussi dans la baie des Chaleurs. Un de mes chums en a pêché un près de l’île de Caraquet récemment. Je ne pourrais pas dire pourquoi il y en a plus, mais on sait que la population augmente. De 1990 à 2009, on n’en voyait presque plus, mais on a commencé à en revoir à partir de ce moment.»

En 2010, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a déterminé que le thon rouge de l’Atlantique était une espèce en voie de disparition, mais en 2017, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas ajouter l’espèce à sa Loi sur les espèces en péril en raison de l’augmentation de la biomasse et de l’amélioration de l’état des stocks.

Le retour du thon rouge dans les eaux tempérées nordiques, comme celles du golfe du Saint-Laurent, pourrait être le résultat de facteurs biologiques, de variations écologiques et une réduction de l’effort de pêche, explique un rapport de Pêches et Océans Canada.

Depuis le milieu des années 1990, le total moyen des débarquements tourne autour de 546 tonnes par année.

Peu de transformation

Pour le moment, il existe peu d’entreprises dans la Péninsule acadienne en mesure de faire la transformation du poisson une fois capturé, mais un groupe de gens dévoués espère changer la donne. Des longes et des steaks de thon rouge ont été mis en vente récemment à la Poissonnerie Port Royal, une filiale de l’Association coopérative des pêcheurs de l’île, à Lamèque, au coût de 22$ la livre.

«On veut inciter les gens à le goûter. J’ai vendu des longes que j’ai coupées à des particuliers. J’ai vendu les 250 livres de viande en quatre jours! Le monde n’a jamais vraiment goûté à ça. Ça goûte vraiment la viande d’animal.»

Pour le moment, James Stewart doit toujours faire le voyage à l’Île-du-Prince-Édouard, où se trouvent les installations de Chubby Fish, le plus important acheteur de thon rouge en Atlantique.

«Ça demande beaucoup d’effort. Je suis allé en fin de semaine pour en vendre et aller-retour, c’est un voyage d’environ 12 heures.»

Tourisme

Pour le moment, l’industrie de la pêche sportive récréative du thon rouge est concentrée en Gaspésie. Pourtant, il fut une époque où la pêche au thon attirait de riches clients avides de défis dans la Péninsule acadienne, dont les célèbres hockeyeurs Gordie Howe et Maurice Richard.

«Maurice Richard a pêché deux fois avec mon père dans les années 1980. Il est resté au camping. J’étais jeune, j’avais peut-être 5 ou 6 ans.»

S’inspirant de son père et de ce qui se passe en Gaspésie, James Stewart aimerait éventuellement offrir des excursions à des particuliers.

«Personne ne le fait encore ici. Ça fait partie de mes plans futurs.»