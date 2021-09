Pandémie: près de la moitié des décès sont survenus dans Madawaska-Victoria

Il y a quelques jours, la COVID-19 a fait une 26e victime dans la zone 4 (Madawaska-Victoria) depuis le début de la pandémie.

C’est de loin dans cette région que le coronavirus a fait le plus de morts depuis mars 2020, avec 48% des décès – soit 26 sur les 54 qui sont survenus dans la province.

La zone 1 (région de Moncton) vient au deuxième rang, avec dix décès – soit quand même 16 de moins que la zone 4, avec une population pourtant beaucoup plus importante.

C’est aussi dans ces deux zones que le plus grand nombre d’infections à la COVID-19 a été répertorié: 1044 dans le Grand Moncton et 980 dans le Madawaska-Victoria.

Difficile de savoir pourquoi la zone 4 a été le théâtre d’un si grand nombre de mortalités. Ce que l’on sait, toutefois, c’est qu’au moins 17 personnes qui vivaient dans des foyers de soins touchés dans cette région par une éclosion sont mortes.

Selon les données rendues publiques par le gouvernement provincial, neuf résidents du Manoir Belle Vue d’Edmundston ont perdu la vie (du 29 janvier au 9 mars), deux à la Villa des Jardins (les 11 et 28 février) et six au Pavillon Beau-Lieu de Grand-Sault (du 2 au 18 mai).

Le coronavirus a fait des morts dans toutes les régions sanitaires du N.-B. depuis le début de la pandémie: huit dans le Grand Saint-Jean, quatre dans la région de Fredericton, trois dans le Restigouche, deux dans Chaleur / Péninsule acadienne et un dans la grande région de Miramichi.

Il est à noter qu’au moins six des huit décès survenus dans la région de Saint-Jean sont survenus à la résidence pour aînés Tucker Hall – Parkland.

Fréquence

Le premier décès attribuable à la COVID-19 est survenu le 4 juin 2020 au Nouveau-Brunswick. Un citoyen du Restigouche âgé de 80 à 89 ans avait alors perdu la vie.

Huit autres décès sont survenus en 2020 – dont quatre en octobre.

La première véritable vague de morts liées à la COVID-19 est apparue en début d’année 2021. Pas moins de 21 personnes ont perdu la vie du 12 janvier au 12 mars – soit 60 jours.

Une deuxième vague est survenue du 21 avril au 19 mai, alors que 10 personnes sont décédées en l’espace de 29 jours.

Après des mois de juin (deux décès), juillet (un décès) et août (aucun décès) moins mortels, la COVID-19 a recommencé à frapper avec beaucoup d’intensité en septembre. Du 7 au 26 septembre, huit personnes sont mortes de la pandémie, dont cinq en l’espace de trois jours, du 24 au 26.

C’était la première fois depuis le début de la pandémie que cinq Néo-Brunswickois perdaient la vie en si peu de temps d’une infection à la COVID-19.

Âge

Sans surprise, ce sont les Néo-Brunswickois âgés de 80 à 89 ans qui ont été les plus nombreux à succomber à la COVID-19. Pas moins de 19 personnes de cette tranche d’âge sont mortes depuis le début de la pandémie. C’est trois de plus que les 70 à 79 ans.

À elles seules, ces deux tranches d’âge représentent 63% des décès dans la province.

La COVID-19 a aussi tué sept Néo-Brunswickois âgés de 90 ans et plus, six de 60 à 69 ans, quatre de 40 à 49 ans, un de 30 à 39 ans et un autre de 20 à 29 ans.