«Saison historique» pour les pêcheurs de homard du sud-est

Bien qu’il reste encore une dizaine de journées à la saison de pêche au homard dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, les homardiers du détroit de Northumberland connaissent une «saison historique», dit Luc LeBlanc, coordonnateur aux pêches pour la zone 25 à l’Union des pêcheurs des Maritimes.

La saison de pêche au homard dans la zone 25 bat son plein depuis le début août. Elle prend fin le 10 octobre.

Tout comme cela a été le cas pour les homardiers du nord-est de la province au printemps, les pêcheurs du détroit de Northumberland reçoivent entre 9,50$ et 10$ la livre, des prix records pour leurs prises.

«La qualité des prises est bonne, mais ce qui a changé, ce sont les conditions du marché. Le prix est largement supérieur à celui de l’an dernier. On parle d’une augmentation d’environ 40%. On connaît une bonne saison dans le Sud-Est», dit Luc LeBlanc.

L’an dernier, les pêcheurs de la région recevaient entre 4,50$ et 5$ la livre.

Selon M. LeBlanc, l’engouement pour le crustacé s’explique par la reprise du secteur de la restauration, particulièrement aux États-Unis, le principal acheteur du homard du Nouveau-Brunswick, mais aussi en raison d’un intérêt grandissant de la cuisine à la maison durant la pandémie.

«L’an dernier, on s’attendait à une baisse de la demande. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Typiquement, le homard d’ici vendu aux États-Unis aboutit dans la restauration, mais il y a aussi eu un engouement pour la chaire de homard. Les gens ont commencé à tenter de l’apprêter à la maison, mais ce n’est pas quelque chose qui fait forcément partie des habitudes des gens. On a profité d’une double demande, et les prix ont gonflé.»